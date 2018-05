Sportgruppen suchen Alternativen zur Gymnasiumsturnhalle

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Man ist auf der Suche nach Lösungen. Nachdem Schulleiter Ferdinand Pals kürzlich angekündigt hatte, dass die Turnhalle des Sottrumer Gymnasiums ab 2020 nachmittags nicht mehr für außerschulischen Sport zur Verfügung steht, müssen die betroffenen Gruppen zusehen, wo sie in zwei Jahren unterkommen können. Keine einfache Situation, wie es vor Ort heißt. Aber eine, mit der sie sich wohl arrangieren müssen. Für den TV Sottrum steht dadurch zudem die eigene Weiterentwicklung auf dem Spiel.

Der Schulsport gehe nun einmal vor – in diesem Punkt sind sich Pals und die Samtgemeinde einig. Und der wird in den kommenden Jahren immer mehr Hallenzeiten für sich beanspruchen. Es gelte, die sportlichen Angebote des Ganztags am Nachmittag aufrecht zu erhalten, vor allem aber stehen die Zeichen im Schulzentrum Süd an der Schillerstraße auf Wachstum. Mit der Rückkehr zum sogenannten G9 unterrichtet man bald einen Jahrgang mehr. Dabei ist die das Gymnasium baulich noch auf das alte G8 ausgelegt.

114 Prozent Auslastung erwartet

Dass und in welchem Umfang neue Unterrichtsräume und eine neue Mensa entstehen, ist beschlossene Sache. Der Kreistag hat die finanziellen Mittel für den Ausbau Anfang März freigemacht, aber nicht ohne das Sottrumer Raumkonzept lange zu diskutieren. An der Wieste konnte man sich anschließend als Sieger fühlen. Aus Rotenburg kamen mehr Zugeständnisse an das zukünftige Sottrumer Gymnasium als erwartet. Bei der Turnhalle hatte man allerdings letzten Endes doch das Nachsehen.

In zwei Teile lässt sich die Turnhalle am Schulzentrum gliedern. Für ein größeres Gymnasium zu wenig, glaubt Schulleiter Pals, zumal die benachbarte Morgenstern-Grundschule ebenfalls noch acht Stunden in der Woche an sich bindet. Ein dritter Abschnitt müsse her. Ab 2020 rechnet die Schulleitung mit Pals und seinem Stellvertreter Bernhard Weilhammer mit einer Hallen-Auslastung von 114 Prozent „Normal sind Fachräume immer 75 bis 80 Prozent belegt“, so der Rektor.

Schon jetzt würden Elft- und Zwölfklässler des Gymnasiums acht Stunden in der Woche auf die Halle der Oberschule am Bullenworth ausweichen. Aber auch dort seien die Kapazitäten erschöpft. 76 Sportstunden, hat Weilhammer ausgerechnet, braucht das Gymnasium ab 2020. Und das sollten, sagt Pals, eigentlich 80 Prozent des Machbaren sein. Schon die Planung auf 100 Prozent sei unmöglich, da Klassen und Lehrkräfte nicht immer verfügbar seien.

Der Landkreis als Kostenträger will keinen Turnhallen-Anbau finanzieren, die Schulträgerin Samtgemeinde kann es nicht, wie der allgemeine Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters, Jürgen Schlusnus, bestätigt. „Die Turnhalle steht aber auch nicht ganz oben auf der Tagesordnung“, gibt er zu. Im Rathaus wartet man ab, beginnt zunächst mit der generellen G9-Planung. „Wir können später sehen, ob wir noch mal mit dem Landkreis in Verhandlung treten“, sagt Schlusnus. Ohnehin wolle man die tatsächlichen Schülerzahlen abwarten.

Die Schulleitung des Gymnasiums hat jedenfalls reagiert. Montags, mittwochs und freitags kann sie den „freien Sport“ erst ab 15.30 Uhr zulassen, dienstags und donnerstags ab 17.15 Uhr. Betroffen sind vor allem Kinderturngruppen, erklärt der Sportwart des TV Sottrum, Volker Heinze, der in dieser Sache bereits mit der Samtgemeinde und dem Gymnasium im Gespräch ist. Man sei nicht erfreut über die Ankündigung Pals’ gewesen, sagt er. Überraschend sei sie aber nicht gekommen. „Bereits im laufenden Schuljahr mussten wir uns mit ausgeweiteten Nutzungszeiten der Schulen auseinandersetzen. Das haben wir auch getan und die betroffenen Hallen nachmittags bereits größtenteils freigeräumt.“

„Wachstum ist kaum möglich“

Der TV und andere Vereine und Gruppen, die die Halle nutzen, stehen nun vor einem Problem. Heinze: „Ausweichmöglichkeiten zu finden, ist sicherlich eine große Herausforderung, trotz der durchaus komfortablen Situation, die wir hier in Sottrum in Sachen Turnhallen haben.“ Man mache sich Gedanken, man komme im Moment „gerade so klar“, aber fehlende Hallenzeiten könnten auch die Entwicklung des TV hemmen: Ein großes Wachstum mit neuen Gruppen und Sportarten ist, so der Sportwart, kaum möglich.

Logisch also, dass Heinze und der größte Sportverein in der Samtgemeinde einen Ausbau der Halle um einen dritten Abschnitt begrüßen würden, „um einfach mehr Möglichkeiten für jetzt und die Zukunft zu haben“. Optimismus ist aber fehl am Platze. „Die Vereine werden sich auf die wegbrechenden Zeiten einstellen müssen“, so der Bürgermeistervertreter Schlusnus. Und auch wenn man noch in diesem Jahr mit Planungen für einen Anbau beginnen würde, 2020 wäre trotzdem kaum zu halten.