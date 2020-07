Verdienstmedaille für Brigitte Mintenbeck

Rotenburg/Sottrum – Viele Sottrumer kennen Brigitte Mintenbeck als Leiterin der örtlichen Ausgabestelle der Rotenburger Tafel. Doch nicht nur dort setzt sie sich für ihre Mitmenschen ein, seit vielen Jahren engagiert sie sich bei verschiedenen Organisationen. Am Mittwoch hat sie dafür von Landrat Hermann Luttmann (CDU) die niedersächsische Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten erhalten.

Seit 1990 ist Mintenbeck zum Beispiel Mitglied im Bundesverband Williams-Beuren-Syndrom, wirkt dort in verschiedenen Arbeitsgruppe und Gremien. Zudem ist sie im Verein Bremer Lebensgemeinschaft für Seelenpflegebedürftige Menschen, der sich um die Betreuung von erwachsenen Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung kümmert, aktiv. Dort ist bis heute Mitglied des Vorstandes, so der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Seit 2007 ist Mintenbeck Leiterin der Ausgabestelle in Sottrum der Rotenburger Tafel. Vor dessen Vereinsgründung setzte sie sich bereits für bedürftige Menschen vor Ort ein und baute auch eine Kleiderkammer mit auf.

„Ich bin beeindruckt von ihrem großen Engagement und freue mich sehr darüber, Frau Mintenbeck diese Auszeichnung überreichen zu dürfen“, erklärte Luttmann. Sie sei ein Vorbild und sporne andere dazu an, sich ebenfalls zu engagieren. Für sie stünde stets der Mensch im Mittelpunkt, und dafür gehe sie über ihre eigenen Grenzen hinaus und habe immer Mittel und Wege gefunden, auch andere dafür zu begeistern und mitzunehmen.

Bereits im Jahr 2013 hat Sottrum Brigitte Mintenbeck den Bürgerpreis der Gemeinde verliehen.