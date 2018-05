Vatertagstouren im Südkreis ohne Zwischenfälle

Im Disco-Zelt in Eversen ging so richtig die Post ab. DJ Nils (Mitte) brachte den Holzboden zum Beben und die Gäste in Hochstimmung.

Eversen/Hellwege - Nicht nur Männer sind gestern an Himmelfahrt mit Kaltgetränken gefüllten Bollerwagen unterwegs gewesen. Auch viele Frauen und Familien mit Kindern haben den Tag für sich entdeckt und haben einen Ausflug gemacht, um die reichlichen Angebote in den Biergärten zu nutzen.

So natürlich auch im Altkreis Rotenburg. Etliche Gruppen und Pärchen zogen meistens per Rad durch die Region, um eine der vielen angebotenen Veranstaltungen zum Vatertag zu nutzen.

Beliebte Anlaufpunkte sind unter anderem Unterstedt, Hellwege, Eversen und Taaken gewesen. Bereits am Vormittag hatten sie sich dort zum Feiern zusammengefunden. Abwechslungsreiche Unterhaltung gab es genug. Über bayrische Musik und Schunkelstimmung mit den „Seppeldeppen“ freuten sich die Gäste in Hellwege.

In Taaken war Rock und Pop angesagt. Dafür sorgten am Nachmittag die Band Rock Steady und DJ Michael. In Eversen waren im Disco-Zelt und im Biergarten davor beste Stimmung angesagt. Das DJ-Team von Sky Factory mit Nils Renken am Plattenteller legte zudem heiße Scheiben auf.

+ Urgemütich und urig bayrisch mit Biergartenstimmung, so verbrachten die Gäste den Vatertag in Hellwege. - Fotos: Goldstein

Auch Deftiges vom Grill wurde allerorts in vielen Variationen angeboten. Wie immer am Vatertag, gab es für Mitarbeiter der Gastronomie, wieder einiges zu tun.

Die Polizei hat am frühen Abend ein positives Fazit gezogen. So mussten die Beamten zu keiner der Veranstaltungen ausrücken. „Alles lief ganz normal ab“, berichtete ein Polizeisprecher zu dem Zeitpunkt. So könne es gerne immer laufen. J go