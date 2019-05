Vatertagstouren im Südkreis

Sottrum – Nicht nur die Männer sind an Himmelfahrt mit Bollerwagen mit Kaltgetränken gefüllt im Rotenburger Südkreis unterwegs gewesen. Auch Frauen und Familien mit Kindern haben diesen Tag für sich entdeckt und machten einen Ausflug zu einem der vielen Hotspots in der Region. Ob mit dem Fahrrad, per pedes oder mit dem Auto – es gab viele attraktive Anlaufpunkte mit musikalischer Unterhaltung aus der Konserve oder auch mit Live-Musik.

Beliebte Ziele in der Samtgemeinde Sottrum waren die Dörfer Eversen, Taaken, Bötersen und Horstedt. Auffällig war allerdings, dass die Vatertagswanderer sich in diesem Jahr erst spät auf den Weg zu ihren Lieblingszielen machten. Vor 13 Uhr herrschte an den meisten Hotspots „tote Hose“. Die Veranstalter zeigten sich dennoch zuversichtlich und wurden im Laufe des Nachmittags auch nicht enttäuscht: Ab 14 Uhr füllten sich die Biergärten, Säle, Kneipen und Zelte. So begann auf dem ehemaligen Tüv-Gelände Eversen die Party zwar bereits um 11 Uhr, aber erst am frühen Nachmittag ging die Vatertagssause mit den Go-go-girls und -boys so richtig los. Dazu legten die DJs Musik auf, der sich kaum jemand entziehen konnte. So war die Tanzfläche schnell gefüllt.

In Höperhöfen füllte sich gegen 15 Uhr mit dem Auftritt der Live-Band „Wooden Music“ der Biergarten. Und später hellten sich auch in Taaken die Gesichter der Veranstalter auf, als die Gäste eintrafen.

Die Rotenburger Polizei zeigte sich am frühen Abend zufrieden, bis dahin hatten die Ordnungshüter nur eine größere Beschwerde: In Sottrum hatten sich einige Jugendliche auf einem Privatgrundstück erleichtert und ihren Müll verteilt.

