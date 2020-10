Urteil nach Überfall steht

Sottrum – Gescheitert mit ihrer Revision sind am Bundesgerichtshof zwei 28 Jahre alte Männer aus Rotenburg und Ottersberg. Gemeinsam mit einem nicht ermittelten dritten Täter hatten sie am 29. August 2018 den Leiter des Sottrumer Edeka-Supermarktes und eine seiner Mitarbeiterinnen vor der Sottrumer Volksbank überfallen. Von der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Verden unter Vorsitz von Richter Nikolai Sauer waren sie am 17. Februar wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden.

Das Urteil für den Rotenburger lautet auf fünf Jahre und elf Monate Haft. Er hatte sich im Januar 2019 der Polizei gestellt. In dem Prozess war er geständig, hatte jedoch nicht seine Komplizen benannt. Der schon kurz nach der Tat in Verdacht geratene Ottersberger wurde zu sechs Jahren und elf Monaten verurteilt. Er hatte seine Tatbeteiligung bis zum Schluss bestritten. Freigesprochen wurde ein 29 Jahre alter Sottrumer. Er stand im Verdacht, den Fluchtwagen gefahren zu haben.

Vor der Volksbank waren die Opfer von den Tätern überrascht worden. Der Marktleiter wurde geschlagen und getreten. Beide Geschädigte zudem mit Pfefferspray angegriffen. 16 205 Euro erbeuteten die Räuber. Dieses Geld kann der Staat mit Rechtskraft des Urteils bei den beiden Verurteilten gesamtschuldnerisch einziehen. Mit dem Auto des Ottersbergers waren die Männer nach der Tat geflüchtet. Das Kennzeichen war nicht bekannt, aber der Wagen konnte dank eines Mitarbeiters der Volksbank schnell ermittelt werden. „Der Zeuge liest seit seinem zwölften Lebensjahr Autozeitschriften. Er konnte Marke, Modell, Farbe und das Baujahr benennen“, so Oberstaatsanwalt Jann Scheerer in seinem damaligen Plädoyer. Hinzu kam unter anderem die Auswertung von Funkzellendaten. Wann die beiden 28-Jährigen die Haft antreten müssen, ist nicht bekannt. Während des Prozesses am Landgericht Verden waren sie auf freien Fuß. In solchen Fällen werden Angeklagte eine gewisse Zeit nach Rechtskraft des Urteils zum Haftantritt geladen.

Ärger droht nun aber zwei Zeugen, die zur Überzeugung des Staatsanwaltes und des Vorsitzenden in dem Prozess in Verden nicht die Wahrheit gesagt hatten. „Ich mache seit elf Jahren Strafrecht. Aber ich habe es noch nicht erlebt, so angelogen zu werden“, hatte der Vorsitzende Nikolai Sauer in der Urteilsbegründung gesagt. Daraus folgen dürften spätestens jetzt Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage gegen die beiden Zeugen. In einem Fall handelt es sich um die damalige Freundin des verurteilten Ottersbergers.