Sottrum - Von Heidi Stahl. Der „Messias“ ist das wohl eins der bekanntesten Weihnachtsoratorien. Von Händel im Jahr 1741 in nur 24 Tagen komponiert, hat es seinen Siegeszug über die ganze Welt angetreten. Sein jubelndes „Halleluja“ zum Ende des zweiten Teils, das der Chor mit voller Macht in die Höhen des Kirchenschiffs steigen lässt, ist so bekannt und ergreifend, dass es auch in anderen festlichen Zusammenhängen wie Krönungen oder königlichen Hochzeiten erklingt.

Nach der Uraufführung in Dublin, wo der „Messias“ zunächst in der österlichen Passionszeit aufgeführt wurde, hat er sich in der Folgezeit als festliches Weihnachtsoratorium in der Kirchenmusik etabliert.

Im zehnten Jubiläumsjahr der traditionellen Weihnachtsoratorien in der St.-Georg-Kirche hat der Kirchenmusiker Johannes Kaußler mit der Konzertvereinigung Wümme-Wieste, mit Chor und Orchester und den Solisten Kerstin Dietl (Sopran), Christine Artisi (Alt), Dennis Egel (Tenor) und Friedo Henken (Bass) dem Publikum in dem voll besetzten Gotteshaus ein unvergessliches Musikerlebnis geschenkt.

Von Anfang an zog dieses Werk, das sich nicht an liturgischen Vorgaben eines Gottesdienstes orientiert, sondern geistliche Inhalte in eher opernhafter Darstellung bietet, die Zuhörer in seinen Bann. Durch die überwiegend alttestamentarischen Texte und auch den in seiner Bedeutung tiefer und weiter gehenden Titel „Messias“ und nicht etwa „Christus“ konnte Händel auch nicht christliche Hörer erreichen. Einen Messias, den Gesalbten, einen mächtigen Erlöser erwarten auch andere Glaubensgemeinschaften.

Drei Teile beinhaltet dieses Oratorium: Verheißung, Passion und Erlösung. Die Verheißung „das Volk, das da wandelt im Dunkel, es sieht ein großes Licht“ (Jes. 9,1) interpretierte Friedo Henken in dieser Bassarie mit großem Einfühlungsvermögen und die darauffolgende Konkretisierung durch den Chor „denn uns ist ein Kind geboren“ mit dem jubelnd akzentuiertem „wunderbar, Herrlicher, der starke Gott“ (Jes. 9,5) hinterließ eine hoffnungsvoll ergriffene Stimmung im Kirchenrund.

Die Schilderung der Passion, des Leidens Christi, gipfelte nach der Hoffnung „durch seine Wunden sind wir geheilet“ (Jes. 53,5) in dem meisterlichen „Halleluja“ das mit Pauken und Trompeten und einem alles überragenden Chor, der die kleine Sottrumer Kirche bis in die letzten Winkel erfüllte. Die Erlösung, den dritten Teil dieses Oratoriums, ausgedrückt durch die Arie „sie schallt die Posaun, und die Toten erstehn… und dies Sterbliche wird verklärt zur Unsterblichkeit“ (1. Kor. 15, 52-53), untermalten die Bläser und Pauken des Orchesters eindringlich. Das abschließende, nicht enden wollende „Amen“ des Chores hinterließ genau die hoffnungsvolle weihnachtliche Stimmung, die die Zuhörer sich erhofft und in dieses großartige Konzert gelockt hatte.

Vielleicht kam diesmal der vollauf verdiente Applaus für die Leistung der Musiker etwas zu schnell nach dem letzten Ton, mancher hätte sich möglicherweise ein kurzes Innehalten und Nachklingen lassen dieses monumentalen Werkes gewünscht.