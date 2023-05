Serie Unterwegs: Europaabgeordneter Jan-Christoph Oetjen aus Sottrum

Von: Michael Schwekendiek

Mit seinem Auto fährt Jan-Christoph Oetjen regelmäßig von Brüssel nach Sottrum. © msc

In der Serie „Unterwegs“ plaudern wir mit dem Europaabgeordneten Jan-Christoph Oetjen aus Sottrum über seinen Beruf und der Pendelei zwischen Brüssel, Bremen und dem Bullensee.

Rotenburg/Sottrum – Jan-Christoph Oetjen ist Abgeordneter der FDP im Europäischen Parlament. Morgens habe er noch einen Termin in Brüssel und wolle sich dann, wie sein Büro in Hannover mitteilte, gleich auf den Weg nach Sottrum machen, seinem hiesigen Wohnort, und mich dann abends um 19 Uhr am Bullensee treffen. Bei einem gemütlichen Spaziergang über die Nordpfade wollten wir uns dann mal unterhalten, wie das so ist als MdEP (Mitglied des Europäischen Parlaments).

Exakt zwei Minuten nach dem vereinbarten Termin rauscht Oetjen mit seinem Auto heran. Er kommt direkt aus Brüssel. Gut 500 Kilometer entfernt.

Problem: Es regnet in Strömen. Kurzerhand beschließen wir zu sitzen, statt zu laufen. So verlegen wir uns in ein Restaurant in der Nähe. Das passt, zumal Oetjen sowieso noch nichts gegessen hat. Nach wenigen Minuten kommt der bestellte Spargel, da sind wir schon mitten im Gespräch. Eigentlich, so höre ich, wohnt mein Gesprächspartner mit seiner Familie in Brüssel. „Sonst hält man diesen Job gar nicht durch oder die Familie geht kaputt.“ Brüssel als „Europastadt“ scheint für diese Familie sowieso ideal: Oetjens Ehefrau ist Französin.

Vor etlichen Jahren hat er sie in Sauveterre de Guyenne kennengelernt, der französischen Partnerstadt Sottrums, nicht weit von Bordeaux gelegen. Die beiden sprechen französisch miteinander. Ihre Kinder (elf und sieben Jahre alt) wachsen zweisprachig auf: Die Mutter spricht französisch mit ihnen, der Vater deutsch. Beide Kinder besuchen die Europäische Schule in Brüssel, die grundsätzlich zweisprachig unterrichtet. „Großartig“, findet das Jan-Christoph Oetjen. Neben der Wohnung in Brüssel gibt es natürlich noch ein Haus in seinem Heimatort Sottrum. „Hier wohnen wir immer in den Ferien, und ich, wenn ich hier meine Termine wahrnehme.“ Etwa zweimal im Monat nimmt er die gut fünfstündige Autofahrt auf sich. Dabei reicht es in der Regel gerade, um kurz in seinem Elternhaus vorbeizuschauen, dann geht es meistens direkt weiter. Am nächsten Tag steht Bremen auf dem Programm, dort ist demnächst Bürgerschaftswahl. Und dann weiter nach Göttingen, wo ein Parteigremium tagt. Neben Brüssel und Sottrum gibt es noch eine weitere Bleibe: Eine knappe Woche in jedem Monat tagt das Parlament nämlich in Straßburg. Da muss es dann aber ein Hotel tun.

Man kann Regierung un Opposition sein.

Trotzdem, sagt Jan-Christoph Oetjen, habe er einen „Traumjob“. Für ihn sei das Schönste, dass er „so viele neue Dinge kennenlernen dürfe“. Außerdem sei das Europaparlament „dichter dran am Gemeinderat als jeder Landtag oder der Bundestag.“ Man könne nämlich so „abstimmen, wie man möchte und es für richtig halte“. 705 Abgeordnete gäbe es in Brüssel, die aber stammten aus über 100 Parteien. Da seien „Blockabstimmungen“ so gut wie unmöglich. „Das macht es spannend“, befindet der Abgeordnete. „Man kann Regierung oder Opposition sein.“

Es beinhalte aber bedauerlicherweise auch, dass es keine richtigen Debatten im Parlament gäbe. Dazu seien schon die Übersetzungswege viel zu lang und umständlich. Er bedaure auch, dass er zu wenig Zeit vor Ort verbringen könne. Immerhin vertritt der Mann für die FDP ganz Niedersachsen. Dadurch gehe manche Nähe verloren.

Europäische Entscheidungen sollen sichtbarer werden

Ein praktisches Beispiel dafür hatten wir bereits auf dem Bullenseeparkplatz. Als wir da so unter unserem Regenschirm stehen, nähert sich ein Ehepaar und freut sich über meinen riesengroßen Schirm. Schnell mal nachgefragt: „Wissen Sie, wer hier neben mir steht?“ – Keine Ahnung. „Unser Europaabgeordneter, Jan-Christoph Oetjen“. Ach ja, irgendwie dämmert es so von ganz Weitem. Da hätte der Mann, pensionierter Lehrer, mal gleich eine Idee, wie man dem Digitalisierungswahn entgegenwirken könnte. Oetjen kennt das, dass man ihn wenig kennt. Außer natürlich in Sottrum. Da dauert der Besuch beim Kaufmann schon mal mehr als doppelt so lange wie gedacht. Grundsätzlich aber würde er sich wünschen, dass europäische Entscheidungen sichtbarer würden und das Parlament mehr in der Gesellschaft verankert sei. „Noch ein weiter Weg“, vermutet er. Obwohl der Krieg in der Ukraine und nicht zuletzt auch seine niedersächsische Kollegin Ursula von der Leyen schon für deutlich mehr Aufmerksamkeit sorgten. In der Ukraine sei er selbst übrigens noch nicht gewesen. „Zu Anfang“, bekennt er ganz offen, „hatte ich auch zu viel Angst“. Inzwischen findet er, dass die andauernde Politikeranreise nach Kiew „schon fast zum Tourismus“ neige.

Nächstes Jahr ist Europawahl. Was, wenn Jan-Christoph Oetjen da nicht wieder gewählt wird? Immerhin ist die FDP momentan nicht gerade auf der Siegerstraße. Er wäre dann 46 Jahre alt. Kein Alter, um an den Ruhestand zu denken. Aber offensichtlich macht Politik auch gelassen. Er habe ja nun schon als Landtagsabgeordneter etliche Wahlkämpfe mitgemacht. Zunächst gehe es auch darum, innerparteilich wieder entsprechend aufgestellt zu werden, da sei er zuversichtlich.

Die gut 90 Minuten unseres Gesprächs sind wie im Fluge vergangen. Viel zu kurz, um so drängende Probleme anzusprechen wie die Flüchtlingsfrage oder den „Rechtsruck“, der durch Europa geht. Dem Europamenschen bleibt noch ein kurzer Abend im heimischen Sottrum, bevor es dann schon wieder weitergeht nach Bremen, Göttingen und zurück nach Brüssel, wo seine Frau und die Kinder warten. Die sehen den Ehemann und Vater selten genug.