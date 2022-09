Zwischen Effizienz und Erträglichkeit: Unterlagen für Tennet-Leitung liegen aus

+ © Baucke Noch mehr Strommasten sollen sich in absehbarer Zeit um Hassendorf herumziehen. © Baucke

Beteiligungsverfahren für die Tennet-Leitung Stade-Landesbergen läuft, die Unterlagen liegen im Sottrumer Rathaus aus.

Sottrum – Seit Montag sind sie im Foyer des Sottrumer Rathauses einsehbar: 22 Ordner mit dem Antrag des Netzbetreibers Tennet für den vierten Abschnitt der 380-kV-Leitung Stade-Landesbergen zwischen Sottrum und Verden. Das bedeutet auch: Ab sofort bis zum 11. November können Kommunen, aber auch Verbände und Privatpersonen Einwände erheben. „Das sieht das Verfahren vor“, machte Renate Gaus, Referentin für Bürgerbeteiligung bei Tennet, bei einer Präsentation des aktuellen Sachstands vor dem Samtgemeinde-Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Planung, Wirtschaft und Verkehr am Donnerstag deutlich. „Daher ist mein Wunsch: Bringen Sie sich ein!“

Wir wollen keine weiteren Strommasten mehr.

Fraglich, ob es diesen Appell gebraucht hätte: „Es ist ein schwieriges Thema, bei dem viele Interessen zu berücksichtigen sind“, so Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg. Einer der Kritikpunkte der Kommune ist die Errichtung der Stromtrasse als Freileitung, während Tennet diese wiederum als beste Variante ansieht. Das ist auch eine Kostenfrage, immerhin werde Tennet auch auf wirtschaftliche Effizienz geprüft, so Gaus’ Kollege Otto van Westrenen. Besonders fällt dabei der Blick auf Hassendorf, wo bei der Ratssitzung am selben Abend die Tennet-Präsentation ebenfalls auf der Tagesordnung stand. „Wir wollen keine weiteren Strommasten mehr“, machte Hans-Uwe Franke, Vertreter der Bürgerinitiative, in Sottrum deutlich. „Wir haben eine Verpressstation, sechs Stromtrassen, Windräder und das Umspannwerk in der Nähe.“ Er appellierte an die Solidarität innerhalb der Samtgemeinde. „Denn irgendwann wird ein neues Umspannwerk kommen – und das könnte auch bei Reeßum oder Horstedt stehen.“

Vorplanungsverfahren für Gasleitung

Dazu kommt: Ebenfalls auf der Tagesordnung des Ausschusses standen Informationen zum Vorplanungsverfahren für die Gasleitung „Elbe Süd“ nach Achim. „Wir sind da zwar noch am Anfang, aber auch diese Leitung führt an Hassendorf vorbei“, erklärte Bauamtsleiter Eckhard Behrens. „Es nimmt überhand mit den Leitungen“, kritisierte Franke. Gerade diesen Aspekt der „Überbündelung“, wie Behrens es formulierte, will nun neben dem Hinweis auf das FFH-Gebiet Wümmeniederung die Samtgemeinde dem Amt für regionale Landesentwicklung vortragen.

Für die Leitung Stade-Landesbergen lädt Tennet für Donnerstag, 29. September, ab 17 Uhr zu einem Infomarkt nach Hellwege ein.