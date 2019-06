Unter Verdacht?

Hassendorf/Ahausen - Von Matthias Röhrs. Man fühlt sich ja immer ein bisschen verdächtig an Orten, an denen man sonst nicht ist, viele andere aber schon. Man gehört nicht hierher, man fällt den Nachbarn auf und man ist sich praktisch sicher, ständig unter Beobachtung zu stehen – auch wenn sich letzten Endes vermutlich keiner für einen interessiert. Die Wümmeniederung in Höhe des Hassendorfer Wehres gehört zu diesen Orten, auch wenn Fremde dort wohl keine Einzelfälle sind, schließlich führt ein Nordpfad daran vorbei. Es liegt vielleicht an der Abgeschiedenheit der Wochenendehäuser auf Hassendorfer Seite der Wümme, die den eigenen Verdachtsmoment bestärken. Die Leute wollen doch bestimmt unter sich sein. Da stören Fremde doch nur. Man fühlt sich als Eindringling, eventuell kommt daher das Verdachtsgefühl.

„Moin!“ „N’Morgen.“ Es ist ein kurzer Dialog zu Beginn dieser 60 Minuten in dem Flora- und Fauna-Habitat „Wümmeniederung“. Bis kurz vor Ende des Besuchs soll es der vorerst letzte menschliche Kontakt für mich sein – eigentlich war es sogar nur ein halber, denn dieses Duo war zur Hälfte Hund. Dass die beiden aber nicht zu einem der beiden Autos auf den vermutlich eher inoffiziellen Stellplätzen an einer Schranke weiter vorne gehen, irritiert mich. Was hecken die beiden wohl aus? Naja, vermutlich wohnen sie dort, das wäre naheliegend.

Jedenfalls steckt man auf einmal mitten in der Natur. Mehrere hundert Meter liegen auf der nördlichen Uferseite zwischen Wümme und dem Wald. Hohe Gräser wohin man blickt, ein großer Busch steht am Rand des Wanderweges. Trotz der Einsamkeit steckt dieses Fleckchen Erde voller Leben. In einiger Entfernung tönt penetrant ein Kuckuck über die Landschaft, untermalt vom Singen einiger anderer Vogelarten. Dieser Kuckuck wird mir später noch auf die Nerven gehen, so ruffreundlich ist er. Ich halte inne – es gibt kein Geräusch, das auf menschliches Leben hindeutet. In diesem Moment ist nicht mal das entfernte Rauschen irgendeiner Straße zu hören – dafür ein unbestimmtes Zirpen.

In den Gräsern fliegen Fluginsekten: ein orangener kleiner Falter zum Beispiel oder – näher am Wasser – ein größerer schwarzer mit schmalen Flügeln. Und ja, es ist schade, dass ich diese nicht näher benennen kann. Die einzigen Anzeichen der Zivilisation: Eben der Weg, das alte, verwitterte Hassendorfer Wehr, Netzempfang (wer hätte das gedacht) – die Sohlgleite der Wümme mit entsprechenden Hinweis auf EU-Fördermittel, die hier geflossen sind. Das Schild ist mit Graffiti beschmiert. Die EU sei ein totalitärer Staat und ein Verrat an die europäischen Nationen – Widerstand im Schutzgebiet? Sehr verdächtig.

Am Hassendorfer Wehr begebe ich mich ans Ufer. Auf der Wümme kämpfen Wasserläufer gegen die Strömung an. Mein Schatten verschreckt sie, sie nehmen lieber Abstand vom Ufer. Nach einer Weile des Beobachtens ihres Tanzes auf dem klaren Wasser kehren sie zurück. Zumindest dieser Verdachtsmoment ist ausgeräumt.

Zurück am Wehr. In der Ferne sehe ich einen Greifvogel langsam über die Wiesen kreisen. Leider kann ich auf die Distanz nicht erkennen, welcher Art er ist. Er bleibt stehen in der Luft und stößt einen heiseren, spitzen Schrei aus. Dann stürzt er langsam herunter. Als er aus dem Gras wieder emporsteigt, ist nicht erkennbar, ob er Beute gemacht hat. Aber er kreist nicht mehr, sondern fliegt behäbig Richtung Fluss. Es sieht nicht mehr so aus, als würde der Vogel noch jagen. Solche Augenblicke erlebt man auch nicht alle Tage.

Auf dem Rückweg reißen die Wolken auf und die Sonne taucht die Landschaft in eine Welt voller verschiedener Grüntöne – so viele, dass es fast bunt wirkt. Ich sehe wieder einen orangenen Falter und zwei Menschen mit zwei Hunden kommen mir entgegen. Wieder kriege ich ein freundliches „Moin“ zu hören. Vielleicht stehe ich ja wirklich unter Verdacht. Dafür habe ich jetzt ein Déjà-vu.

Die Serie

In der Serie „60 Minuten“ gehen wir für eine Stunde auf Beobachtung. Wir ziehen durch den Südkreis und nehmen uns an verschiedenen Orten Zeit – für ganz unterschiedliche Situationen. Sollten Sie Vorschläge haben, wo wir uns umgucken sollten, melden Sie sich gerne!