Unter Dach und Fach

Stuckenborstel/Sottrum – In der Samtgemeinde Sottrum darf wieder drinnen Sport getrieben werden. Die Samtgemeinde hat den Betrieb ihrer Turn- und Sporthallen ab kommendem Montag erlaubt, bestätigt Holger Bahrenburg von der Schul- und Liegenschaftsverwaltung. Jetzt kommt allerdings das Aber: Natürlich gibt es wegen der Covid-19-Pandemie Einschränkungen und Hygienevorschriften, und in Ahausen muss man sich noch etwas gedulden, da die Halle für die Kinder-Notbetreuung gebraucht wird.

Beim TSV Stuckenborstel freut man sich jedenfalls schon, dass zumindest ein Stückchen sportliche Normalität ins Vereinsleben zurückkehrt. Zwar gehört seine Halle an der alten Wassermühle nicht der Samtgemeinde, sondern der Gemeinde Sottrum, doch die hat sich dem Beschluss angeschlossen. Ab dem 15. Juni soll es gleich wieder losgehen. „Dafür werden in den nächsten bis dahin verbleibenden Tagen noch einige Voraussetzungen geschaffen – Desinfektionsspender, Desinfektionsmittel, Schutz-Hinweistafeln und mehr“, so Paul Bockhorst, Sprecher des TSV Stuckenborstel.

Allerdings darf nicht jede Disziplin zurück in die Halle. Nur die, wo die Abstandsregelungen eingehalten werden können, ist erlaubt. In Stuckenborstel sind das die Abteilungen Tischtennis, Volleyball, Badminton, Gymnastik, „60plus“ und „Dance4fun“. „Beim Eltern-Kind- und Kinderturnen kann der Abstand derzeit nicht gewährleistet werden, die Kids müssten sich noch etwas gedulden“, so Bockhorst. Der TSV gehe aber davon aus, dass ab dem 30. Juni keine allgemeine Kontaktsperre mehr gelte und alle wieder in die Halle dürfen.

Für alle Sportler würden weiterhin die Hygiene- und Abstandsbestimmungen gelten. Genauso müssten Sportgeräte, die ständig wechselnd angefasst werden, möglichst vor und nach Gebrauch desinfiziert werden. Die Duschen und Umkleidekabinen sind gesperrt. Draußen darf entsprechend der Abstandsregel ab sofort ebenfalls wieder Beach-Volleyball gespielt werden. Das Außennetz hinter der Halle werde dafür rechtzeitig wieder installiert. mro