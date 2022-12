Unter Bäumen: Willy Strahl lebt im Wald bei Everinghausen

Von: Andreas Schultz

Willy Strahl vor seinem Haus im Wald. Seit 1997 wohnt er unter Everinghausener Bäumen. © Schultz

Unsere Serie Wohn(t)räume: Willy Strahl lebt seit 1997 im Wald bei Everinghausen . Der 77-Jährige mag das Leben dort - auch, wenn ihm das Laub einiges an Arbeit verschafft.

Everinghausen – Es ist ein weiter Weg zu Willy Strahl. Die Gefahr, sich im bewaldeten und gleichzeitig bewohnten Teil Everinghausens zu verfahren, ist selbst bei ungefährer Kenntniss der Umgebung vorhanden: Die Waldwege sind arg verwinkelt. Strahl lebt zurückgezogen, doch er will es so: „Wenn es nach mir geht, wird man mich eines Tages mit den Füßen zuerst hier raustragen“, sagt der 77-Jährige überzeugt über sein Leben unter Bäumen.

Laub, Nadeln, Wind und Wetter regieren hier: Es gibt sicher Grundstücke, die sich entspannter pflegen lassen. Bei starken Stürmen – von denen hat Strahl wie die anderen Bewohner des Landkreises gerade in den vergangenen zwei Jahren ein paar erlebt – kann einem schon mal eine Fichte aufs Haus knallen. Auch das hat Strahl schon mitgemacht. Aber man könne mit dem Risiko gut leben – solange die Versicherung im entsprechenden Schadensfall eben auch bezahlt.

Vom Wohnwagen zur Hütte

Angefangen hat das Waldleben 1993. Das fünf Hektar große Waldgrundstück wechselt für damalige Verhältnisse günstige 40 000 Deutsche Mark den Besitzer. Von da an fahren er und seine Frau jedes Wochenende mit dem Wohnwagen in den Wald, sonntags wieder zurück nach Bremen zu ihrer 76 Quadratmeter großen Eigentumswohnung. Im Winter wird dieser Rhythmus zeitweise ungemütlich – bis das paar den Abstellplatz für den Wohnwagen durch eine 50 Quadratmeter fassende Hütte ergänzt, ein fester Bau aus Stein und Holz mit gläserner Front. 1997 verkaufen beide die Eigentumswohnung, ziehen fest ein – elf Monate später scheidet der Tod das Paar: Sie stirbt an den Folgen eines Herzinfarkts. „Eigentlich wollten wir hier zusammen alt werden“, sagt Strahl 25 Jahre später bedauernd. Der Tod seiner Frau trifft ihn hart. Er findet daraufhin Halt im Sottrumer Vereinsleben: bei den Freunden alter Landmaschinen, beim Schützen- und beim Heimatverein.

Viele heiße, wasserarme Sommer in Folge setzen den Bäumen auf dem Waldgrundstück zu. Fünf Stück hat Willy Strahl im vergangenen Jahr fällen lassen müssen. Sie sind vertrocknet. © Schultz

Mit dem Leben, das er jetzt in der Hütte im Wald führt, hat er sich arrangiert – er ist zufrieden, sagt der 77-Jährige. Er könne problemlos lange allein sein, ohne sich dabei einsam zu fühlen. Und bis zuletzt will er dort unter Bäumen bleiben, das hat er sich fest vorgenommen. Damit das klappt, hat der Maschinenbaumeister Vorkehrungen getroffen: Ein kostengünstiger, selbstgebauter Treppenlift kann ihm in den ersten Stock helfen, wenn es mal mit den eigenen Kräften eines Tages nicht mehr klappt. „Ich habe nichts gegen das Altersheim“, sagt Strahl. Er möchte nur möglichst lang selbstbestimmt leben, genau wie das Großteil der älteren Menschen in Deutschland. „Da gehöre ich wohl zur Mehrheit“, sagt Strahl, schmunzelt und blickt aus dem Fenster des Wohnzimmers.

Über dem Aquarium gewährt eine Glasscheibe den Blick auf ein Futterhäuschen. Von Eichhörnchen bis Spatz holt sich dort täglich alles Nüsse und Körner ab, was Klettern kann oder Flügel hat. Haus und Grundstück machen einen grundsätzlich gepflegten Eindruck, aber der Glanz des preisgekrönten Gartens ist ermattet: Im Rahmen der Sendung „Mein Nachmittag“ wählten Zuschauer des NDR Strahls kleines Reich einst unter die zehn schönsten Gärten des Nordens. Das abgestimmte Ensemble an Pflanzen, die Windmühlen, der große Teich mit Steg: Viele Details, alle selbst gebaut oder arrangiert, übten schon auf das Kamera-Team Faszination aus. Zehn Jahre ist das inzwischen her – für das große Hochglanzprogramm fehlt nun die Kraft, mit ihr müsse man haushalten. Aber: „Ich mache weg, was mich stört“, sagt der 77-Jährige. Laub fegen ist also kein Problem. So bleibt zumindest alles ordentlich, wenn der Garten schon kein kleiner Park mehr sein kann.

Ich brauche keine Wohnung, bei der ich beim Blick aus dem Fenster auf der einen Seite des Hauses einen Aldi sehe und auf der anderen einen Edeka.

Und die Bäume? Den meisten geht es gut. Aber sie haben im Laufe der vergangenen Sommer auch ziemlich gelitten – einige sind schlicht vertrocknet. Für das Fällen, Zerteilen und Transportieren von Totholz brauche es aber auch Hilfe – und die bekommt Strahl bei Gelegenheit von seinem Sohn. Wenn es also mal besonders kalt ist, ergänzt er die Wärmeversorgung, die durch Heizung am Gastank funktioniert, mithilfe des Kamins und Holz aus eigener Ernte.

„Das ist mein Lebenswerk“, sagt der 77-Jährige zu Haus und Grundstück. Etwas anderes könne sich der selbsternannte Eigenbrötler nicht vorstellen. Das Leben in der Stadt – oder auch nur im Hauptort einer Gemeinde – wäre nicht sein Ding. „Ich brauche keine Wohnung, bei der ich beim Blick aus dem Fenster auf der einen Seite des Hauses einen Aldi sehe und auf der anderen einen Edeka“, sagt der Senior, lacht, und wendet den Blick wieder dem Fenster zu. Ein Vogel schaut zurück und macht sich kurz darauf mit Körnern in seinem Schnabel davon.