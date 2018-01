Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Verletzte

Hellwege - Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 205 zwischen Hellwege und Ahausen sind am Mittwoch zwei Frauen leicht verletzt worden. Ein Hamburger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, bliebt selbst aber unverletzt.

Der 77-jähriger Fahrer aus Hamburg war mit seinem Audi kurz nach 14 Uhr in Richtung Ahausen unterwegs und kam auf gerader Strecke in den Gegenverkehr, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 18-jährigen Frau aus Sottrum. Ihr Fahrzeug geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem Renault einer 55-jährigen Rotenburgerin.

Die beiden Frauen wurden leicht verletzt in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehr als 20.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten wurde die K205 kurzzeitig gesperrt.

Rubriklistenbild: © Köhnken