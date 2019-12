Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der B75 in Hassendorf (Sottrum) teilweise schwer verletzt worden.

Hassendorf - Der 35-jährige Fahrer eines Mercedes-Geländewagens wollte am Dienstag gegen 14.40 Uhr die B75 von der Bahnhofstraße kommend überqueren und hatte dabei nicht auf den Verkehr auf der Bundesstraße geachtet.

Er fuhr seitlich in den Mercedes eines 53-jährigen Mannes. Dessen Wagen kam in einem Straßengraben an der B75 zum Stehen. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen, der 53-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, teilt die Polizei mit.