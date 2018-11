Missglückter Überholversuch: Auto schleudert gegen Bäume

Eversen - Ein 45-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einem Unfall in Eversen verletzt worden. Er verlor während eines Überholversuchs die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Mann war gegen 9.30 Uhr auf der B215 in Richtung Rotenburg unterwegs. Kurz vor Eversen wollte er vor einer Kurve einen Sattelzug überholen, teilt die Polizei mit. Als er dabei unerwartet Gegenverkehr sah, versuchte der Mann zügig vor dem Lkw einzuscheren. Dabei verlor der 45-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte von der Straße. Im Seitenraum kollidierte das Auto mit vier Straßenbäumen.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde der Mann leicht verletzt, er kam mit dem Krankenwagen in eine Klinik. An dem Auto entstand ein Totalschaden von rund 5.000 Euro. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.