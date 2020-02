Unfälle sorgen für Chaos auf den Straßen

Im Rückstau bei Bockel kracht ein Lkw-Fahrer in den Anhänger eines Kollegen. „Wie durch ein Wunder“, so die Polizei, wird er dabei nur leicht verletzt.

Sottrum – Mehrere Unfälle auf der Autobahn 1 und auf der Bundesstraße 75 haben am Mittwoch den gesamten Tag über für schwierige Verkehrsverhältnisse rund um Sottrum gesorgt. Mehrere Leichtverletzte und einen schwer verletzten 80-jährigen Autofahrer aus Sottrum gab es dabei, bilanzierte die Polizei gegen Abend.

Los ging es bereits in der Nacht. Ein Gefahrguttransporter löste die ersten Unfälle auf der Autobahn bei Achim nahe Bremen aus. Kurz hinter dem Bremer Kreuz in Fahrtrichtung Osnabrück kam der Sattelzug gegen 3.35 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Seitenleitplanke. Dann blieb er quer auf der Fahrbahn stehen. Die geladenen Fässer mit einer gefährlichen Substanz wurden nicht beschädigt, mussten aber auf einen anderen Lastwagen umgeladen werden, berichtet die Polizei. Es bildeten sich Staus rund ums Bremer Kreuz auf den Autobahnen 1 und 27, in denen ein Autofahrer auf einen Mannschaftstransporter der Bereitschaftspolizei auffuhr. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Ein anderer Wagen stieß mit einem Lastwagen zusammen, heißt es. Hier blieb es blei Blechschäden.

Dann krachte es gegen 7.20 Uhr auf der Autobahn zwischen Stuckenborstel und Posthausen. Dort verlor nach Polizeiangaben ein Fahrzeug einen größeren Gegenstand. Ein Fahrer fuhr mit seinem Wagen über den Gegenstand und prallte dann in die Mittelleitplanke. Vier nachfolgende Autos stießen bei Ausweichmanövern zusammen. Die Polizei zählte am Ende vier Verletzte, fünf nicht mehr fahrbereite Autos und einen Schaden von rund 45 000 Euro. Auch die Aufräumarbeiten nach diesem Unfall verursachten einen kilometerlangen Rückstau. Ein Lastwagenfahrer erkannte mittags das Stauende bei der Auffahrt Bockel zu spät und fuhr auf einen stehenden Sattelzug auf. Ein Lastwagen kippte um. „Wie durch ein Wunder“ wurde der Fahrer dabei nur leicht verletzt. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei auf 110 000 Euro. Die Autobahn wurde bis in den Nachmittag hinein gesperrt.

Im zähen Verkehr auf den Umleitungsstrecken krachte es schließlich gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 75. Zwischen Stuckenborstel und Sottrum geriet ein 80-jähriger Sottrumer aus bislang noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Der Mann fuhr nach Polizeiangaben in einen Autotransporter auf der Gegenfahrbahn und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer blieb beim Zusammenstoß unverletzt. Zur Bergung wurde die Straße für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der schwer verletzte Senior sei ins Krankenhaus gebracht worden.