Unermüdlich im Einsatz: Sottrumer Bürgerbusverein feiert 15-jähriges Bestehen

Blicken auf 15 Jahre Bürgerbusverein Sottrum zurück: Lühr Klee, stellvertretender Vorsitzender (v.l.), Ulrich Thiart, Macher der ersten Stunde, Fahrdienstleiter Jürgen Lappöhn und Friedhelm Brüns, der amtierende Vorsitzende. © Warnecke

Vor 13 Jahren nahm der Bürgerbus der Samtgemeinde Sottrum seinen Betrieb auf, der Verein war bereits zwei Jahre zuvor gegründet worden. Mitglieder der ersten Stunde erinnern sich.

Sottrum – Es war ein wichtiger Meilenstein für den öffentlichen Personennahverkehr in der Samtgemeinde – und eine ideale Ergänzung zum bestehenden Linienverkehr. Fast auf den Tag genau 15 Jahre ist es her, dass sich in Sottrum, in Röhrs Gasthof, ein Bürgerbusverein gegründet hat – mit damals 15 interessierten Bürgern. Damit konnte das Projekt Fahrt aufnehmen. Und das hat es auch, wenngleich noch fast zwei ganze Jahre ins Land gehen sollten, bis der Fahrbetrieb am 1. April 2010 endlich losgehen konnte.

Denn: Zunächst mussten noch mehrere Hürden genommen werden. Zur Informationspolitik für die Bürger gehörten etwa Infoveranstaltungen auf den Dörfern mit Bürgerbusvertretern aus Weyhe, Ganderkesee und Visselhövede. Zudem lag es am Sottrumer Samtgemeinderat und am Kreisausschuss des Landkreises Rotenburg, ihre Daumen zu heben. Und auch die Bewilligung der Förderanträge für den Bus bei der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen und beim Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) war kein Selbstläufer. „Das hat schon alles viel Zeit in Anspruch genommen“, blickt Ulrich Thiart, quasi der „Vater“ des Bürgerbusvereins, auf die Anfänge zurück. Eine aufregende und vor allem aufreibende Zeit, wie der heute 77-Jährige sagt.

Über viele Jahre war der Rotenburger, der früher in Stapel lebte, erster Vorsitzender im Verein, bevor ihn 2020 Friedhelm Brüns (66) im Amt ablöste. Im gleichen Jahr wurde auch der mittlerweile dritte Bus in Betrieb genommen – klar, bei täglich 340 Kilometern, die das Gefährt auf seinen Linien 852, 853, 854 und 856 zurücklegt, und das von montags bis freitags, stellt sich schließlich irgendwann auch mal ein ganz natürlicher Verschleiß ein.

57 Mitglieder zählt der Verein aktuell, davon gehören 21 dem ehrenamtlichen Fahrerteam an, von denen sich aber nur 13 gegenwärtig aktiv hinter das Steuer setzen. Entsprechend laut ist der Ruf nach weiteren Freiwilligen. Wer sich engagieren möchte, darf gerne mit dem Bürgerbus-Verein Kontakt aufnehmen. „Wir sind in der Samtgemeinde immer noch einer der kleinsten Vereine, machen aber die aktivste Arbeit“, sagt Thiart nicht ohne Stolz. Und er fügt schmunzelnd hinzu: „Denn welcher Verein ist schon fünf Tage pro Woche unterwegs – und dabei immer pünktlich?“

Zurück zur Historie: Politisch stand das Thema Bürgerbus erstmals am 2. Mai 2007 im Ausschuss für Bauen, Planung und Umwelt auf der Agenda. Es folgte die Beauftragung eines Verkehrsplaners für eine Machbarkeitsstudie, um die Möglichkeiten zur Verbesserung des ÖPNV zu ermitteln. „Damals gab es in Niedersachsen nur neun Bürgerbusvereine“, weiß Thiart. Heute seien es rund 65.

Einer, der in der Sottrumer Politik den Namen „Bürgerbus“ erstmals in den Mund nahm, war der Grünen-Ratsherr Lühr Klee (73). Seit Anfang an wirkt der Stuckenbosteler im Vorstand mit. Der zweite stellvertretende Vorsitzende berichtet davon, dass die Erlöse aus dem Fahrbetrieb, momentan kostet ein Erwachsenen-Ticket 2,25 Euro, immer geringer ausfallen würden. „Daher ist es für uns umso wichtiger, den politischen Rückhalt zu haben, Mobilität zur Verfügung zu stellen.“ Co-finanziert werde der Verein seit jeher vom Landkreis und der Samtgemeinde. Finanzielle Sorgen habe man nicht, betont Fahrdienstleiter Jürgen Lappöhn. „Wenn wir zusätzlich Geld brauchen, sei es wegen der gestiegenen Kraftstoffkosten oder Reparaturen, dann bekommen wir das von der öffentlichen Hand auch – das klappt wunderbar.“

Und das Fahrgastaufkommen? Das sei nach wie vor gut, freuen sich die Verantwortlichen. Viele ältere Menschen, die auf dem Lande in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, aber auch Jugendliche würden das Angebot nutzen, mit dem Bürgerbus von A nach B zu gelangen. Und selbst einen prominenten Mitfahrer hat es schon gegeben: 2019 ließ es sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei seinem Besuch in Bötersen nicht nehmen, die Gemeinde im Rahmen einer Sonderfahrt näher kennenzulernen. „Das war schon für uns ein Highlight“, meint Friedhelm Brüns.

Weniger schön: Erst im vergangenen Jahr war der Bürgerbus in einen Unfall verwickelt, in dessen Folge ein Pedelec-Fahrer zu Tode kam. Der Mann war mit dem vorfahrtsberechtigten Bus zusammengestoßen und erlag wenige Tage später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. „Das ist einem unserer erfahrenen Fahrer passiert“, sagt der Vorsitzende. Vor dem Hintergrund, dass sich auch weniger Erfahrene ans Steuer setzen würden, habe man sich überlegt, für das ganze Team ein Fahrsicherheitstraining anzubieten. Das findet im Juli und August nun an drei Terminen statt – und zwar in Kooperation mit der Verkehrswacht Bremervörde-Zeven. Was Brüns freudig hervorhebt: „Der Landkreis wird uns das Ganze komplett finanzieren – damit sind wir einer der ersten Vereine, die das Training so kostenlos in Anspruch nehmen können.“

Was laut Ulrich Thiart den Verein, dem er nun schon so lange die Treue hält, besonders auszeichnet, sei das hohe Zusammengehörigkeitsgefühl. Und auch die Geselligkeit komme nicht zu kurz, etwa bei den jährlichen Kohltouren. Für die gute Sache legt der Bürgerbus auch schon mal Sonderschichten ein – zuletzt beim Horstedter Kräutertag. Da bot man für 51 teilnehmende Fahrgäste einen Shuttle-Service von Sottrum hin und zurück an, war mit dem Ersatzbus auch dauerhaft auf dem Veranstaltungsgelände zugegen, um Werbung für weitere Fahrer zu machen. Denn davon, betonen die Vorstandsmitglieder, könne es schließlich nie genug geben.

Kommt das Taxi-Ticket für den Sottrumer Bürgerbus? Was in der Stadt Achim schon sein fünf Jahren praktiziert wird, könnte auch in der Samtgemeinde Sottrum bald Realität werden. Die Rede ist vom Projekt „Bürgerbus+Taxi“. Das Grundprinzip: Ältere Fahrgäste ab 70 oder 75 Jahren haben die Möglichkeit, im Bürgerbus ein Tagesticket für 6,10 Euro zu kaufen und damit gleichzeitig einen Taxi-Gutschein für den gleichen Tag zu bekommen, mit dem sie dann ihre Rückfahrt flexibel gestalten können. Bei der Taxifahrt selbst müssen sie nur den Gutschein vorzeigen. Einzige Voraussetzung: Das Ziel muss innerhalb des Samtgemeindegebietes liegen. „Wir wären auf jeden Fall bereit, da mitzumachen, weil das Angebot aus unserer Sicht einen Mehrwert hätte “, sagt der Vereinsvorsitzende Friedhelm Brüns. Entsprechende Gespräche würden schon mit der Samtgemeinde, die dann die entsprechenden Zuschüsse zahlen müsste, geführt. Von der Idee eines Anruf-Sammeltaxis nimmt der Verein derweil Abstand, da dies mehr oder weniger eine Konkurrenz zum Bürgerbus wäre.