Zu unauffällig?

Der Tennisclub Sottrum möchte präsenter werden

+ Die Tennisanlage liegt etwas versteckt. Vielleicht ist das eine Problemursache. Foto: Röhrs

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Die Netze fehlen noch, aber sonst ist alles soweit hergerichtet kurz vor dem Saisonstart des Sottrumer Tennisclubs. Auch in diesem Jahr hofft man auf möglichst viel Erfolg, der Fokus liegt allerdings auf etwas anderem: die Mitgliederwerbung. Denn der Verein fristet fast schon ein Schattendasein. Viele Sottrumer wissen vielleicht gar nicht, dass es uns überhaupt gibt, meint Stefan Tietjen, der Pressewart des Tennisclubs. Woran macht er das fest? Das Ereignis liegt einige Jahre zurück, es war beim Markt an der Wieste. Auf einer Tafel konnten die Sottrumer vermerken, was ihnen im Ort fehlt. Tennisplätze haben sich zwei gewünscht. Für Tietjen war das schon fast ein Schlag ins Kontor. Denn tatsächlich gibt es sieben davon – gleich hinter den Fußballplätzen, auf der Rückseite der ehemaligen Tennis- beziehungsweise Fußballhalle an der Edisonstraße. Für einen Ort von der Größe Sottrums sind das viele. Auch, wenn ein Platz mittlerweile abgedeckt bleibt.