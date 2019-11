Auf dem Weg zur Umweltschule

Die „Fridays for Future“-Sympathisanten am Gymnasium haben ihr Handeln erklärt und Fragen gestellt. Foto: Röhrs

Der Umweltschutz ist in den Köpfen der Schüler angekommen – insbesondere bei einem kleinen Teil der Sottrumer Gymnasiasten, die sich in der „Fridays for Future“-Bewegung engagieren. Doch auch andere machen sich Gedanken um den Natur- und Klimaschutz, und das im Rahmen einer Umweltgruppe, die mit diesem Schuljahr ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Schule strebt ein Zertifikat an.

VON MATTHIAS RÖHRS

Sottrum – Die Bewegung „Fridays for Future“ hat von sich reden gemacht, und ihr Ansinnen ist auch nicht an den Klassenzimmern im Sottrumer Gymnasium vorbeigegangen. Während der Eröffnung der Klimaausstellung „Gradwanderung“ zeigen sich die Schüler, die sich nun verstärkt für den Umweltschutz engagieren. Mit Schildern nutzen sie die Gelegenheit vor dem gut mit Mitschülern, Politikvertretern und Interessierten gefüllten Forum der Schule, ihre Beweggründe und Argumente darzulegen und auch selbst Fragen der Zuschauer zu beantworten. Die kommen aber nicht, also fragen sie selbst: Wer fährt mit dem Fahrrad oder einem öffentlichen Verkehrsmittel zur Arbeit? Nur die Schüler und ein kleiner Teil der Erwachsenen erheben sich. Was finden die Zuschauer in der Klimaschutzdebatte wichtig? Schweigen. Vielleicht ist es daher umso wichtiger, dass die Schule gemeinsam mit Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski sowie der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen die Ausstellung „Gradwanderung“ nach Sottrum geholt hat. Sie hat den Anspruch, umfassend und faktenreich über den Klimawandel zu informieren.

Unabhängig davon, aber irgendwann auch Hand in Hand mit den Vorbereitungen der Ausstellung hat sich an dem Gymnasium eine Umweltgruppe gebildet – die Schüler sollen zum Beispiel als Scouts für Klassen anderer Schulen mitwirken. Danika Schikorr, Lehrerin unter anderem für Biologie, hat sich der Sache angenommen. Seit Beginn des Schuljahres ist man dabei, Wege zu finden, wie die Schüler einen Beitrag zum Umweltschutz vor Ort zu leisten und ein größeres Bewusstsein dafür zu entwickeln.

Die Schule hat sich ein Ziel gesteckt: das Zertifikat als Umweltschule in Europa. „Wir müssen jetzt liefern“, sagt Schulleiter Ferdinand Pals. Das heißt, der Antrag auf das Zertifikat ist zwar bereits in Hannover hinterlegt, nun muss es sich die Schule bis 2021 aber noch verdienen, selbst an Stellschrauben drehen und ein neues Umweltbewusstsein entwickeln. Auch danach muss man Ball bleiben, sonst verfällt der Titel. Konkret geht das an der Schule bei vermeintlichen Kleinigkeiten wie der Mülltrennung los, die praktisch nicht vorhanden ist. Überall ein Mülleiner für alles, das sei ein „blamabler“ Zustand, so Pals.

Mit der neuen Umwelt-AG, deren Teilnehmer aus allen Jahrgängen von fünf bis zehn kommen (die Oberstufe hat nachmittags Unterricht), wolle man nun Informationen und ein Problembewusstsein entwickeln, erläutert Schikorr. Insbesondere die Themen Biodiversität und Klimaschutz treibt die Gruppe um. Diese habe man sich aus einem Katalog von der Landesschulbehörde ausgesucht. Im Moment überlegt man und plant Projekte dazu. Eine Chance biete zum Beispiel der gerade begonnene Umbau, oder im Speziellen der Schulhof, der nach dem Abschluss umgestaltet werden kann. „Wir recherchieren gerade, welche regionale Pflanzen besonders viel CO2 binden“, so Schikorr.

Nachhaltige Entwicklung, Engagement in den verschiedenen Handlungsfeldern herausbilden – das und mehr soll sich in Zukunft aber nicht nur von der Umweltgruppe mit Leben gefüllt werden. Es geht die ganze Schule an, wenn es mit dem Zertifikat klappen soll. Dabei gehe es laut Schikorr aber in erster Linie darum, das Bewusstsein zu schaffen, weniger darum, Titel zu verleihen.