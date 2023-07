Freundschaftslauf Sottrum-Sauveterre: Tourteilnehmer trotzen Wind und Wetter

Von: Lars Warnecke

Die Stimmung ist gut, der Kalorienverbrauch ist es auch: Die Teilnehmer unmittelbar nach Überquerung der belgisch-französischen Grenze. © -

Sottrum/Sauveterre – Es regnete in Strömen beim Überqueren der belgisch-französischen Grenze, und ziemlich frisch war es obendrein auch noch. Doch trotz bescheidener Wetterverhältnisse, denen sich die Teilnehmer der Tour de l’Amitié am Sonntagmorgen ausgesetzt sahen: Ausbremsen ließen sich die knapp 30 Läufer und Radfahrer davon natürlich nicht. Im Gegenteil:

„In der Regel wird sogar schneller gelaufen als angenommen“, berichtet Michael Itzen, einer der Organisatoren des Freundschaftslaufs Sottrum-Sauveterre. Der war bekanntlich am vergangenen Mittwoch in der Wieste-Gemeinde im Beisein zahlreicher Schaulustiger gestartet. Sieben von elf Etappen – und damit 1 025 gelaufene Kilometer – haben die Teilnehmer inzwischen schon im Staffellaufverfahren hinter sich gebracht, vier werden auf der insgesamt 1 549 Kilometer langen Strecke noch folgen. Neben den Gemeinden Saint-Flovier, Saint-Laurent-de-Céris und Sainte-Foy-la-Grande ist das – klar – der feierliche Zieleinlauf in Sauveterre-de-Guyenne, also jene Kommune, mit der die Samtgemeinde Sottrum eine 50 Jahre währende Partnerschaft hegt und pflegt. Dort soll das Jubiläum dann auch gebührend zelebriert werden – im Rahmen eines zweitägigen Weinfestes.

Schon jetzt haben die Freizeitsportler viel erlebt auf ihrer Reiseroute: Angefangen von TV- und Radiointerviews, bei denen die Gruppe ihr Vorhaben präsentieren konnte, über Stippvisiten einiger Kriegsgräberstätten bis hin zur tatkräftigen Unterstützung durch einen Laufsportverein, der die Teilnehmer ein Stück weit begleitet hatte.

„Diese Woche soll es wärmer werden und die ersten Bergwertungen stehen an“, so Itzen, der schon vor 25 Jahren bei der ersten Auflage des Laufes mitgemacht hatte. Zur Erinnerung: Bis zu 7 560 Höhenmeter haben die Teilnehmer zu bewältigen, was für sie noch mal eine ganz neue Herausforderung darstellen dürfte. Davon ist der Sottrumer jedenfalls überzeugt.

Und sonst? „Es läuft alles prima auf der Tour“, versichert Michael Itzen. Zwar hätten sich schon die ersten platten Reifen bemerkbar gemacht – die seien jedoch schnell wieder repariert worden.

Am Dienstag lief und radelte die Gruppe nach Orléans, parallel dazu war in Sottrum eine Delegation per Bus losgefahren, die ebenfalls an den Feierlichkeiten am kommenden Wochenende teilnehmen wird. Sie soll bereits am Mittwoch in Sauveterre ankommen.