Um- und ausgebaute Hellweger Kita nimmt Betrieb auf

Von: Matthias Röhrs

Blickfang: Teile der Außenfassade des Altbaus sind nun Teil des Gebäudeinneren. © Röhrs

Nach Jahren der Planung ist der Umbau der Hellweger Kita abgeschlossen. Der Bürgermeister und die Leiterin zeigen sich beim Rundgang zufrieden.

Hellwege – Es hat eine Weile länger gedauert als gedacht, doch seit vergangener Woche ist der neue Hellweger Kindergarten endlich in Betrieb. Heißt: Geschlossen war er natürlich nicht, doch nach langem Warten ist der Ausbau abgeschlossen und die Kinder können das volle Potenzial der Einrichtung ausschöpfen. Die Vorbereitungen für das große Eröffnungsfest am 25. August laufen derweil – und Bürgermeister Wolfgang Harling (SPD) zeigt sich beim Rundgang durch Um- und Anbau sehr zufrieden mit dem Endergebnis.

„Ich hätte nicht gedacht, solange Bauherr zu sein“, sagt der Bürgermeister dabei. Bereits 2016 hat man sich erstmals mit der Frage beschäftigt, wie man die Kapazitäten der Hellweger Kita erhöhen könnte. Im Jahr 2018 folgte dann ein Architektenwettbewerb, Mitte 2019 bekam die Gemeinde schließlich die Baugenehmigung. Danach, erinnert sich Harling, hat man mit etwa anderthalb Jahren Bauzeit gerechnet. Und man muss kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, dass dieses Ziel weit verfehlt wurde. „Im Nachhinein war das illusorisch.“ Die Corona-Pandemie, der Baustoffmangel und ein bis dahin unbekannter Keller inklusive Toilette unter der Garage haben das Vorhaben in die Länge gezogen. Allein der Keller habe die Kosten für die Abbrucharbeiten laut Harling verdoppelt.

Im Anbau ist auch der Eingang untergebracht. © Röhrs, Matthias

Insgesamt liegen die Kosten jetzt bei 1,6 Millionen Euro, zwei Kita- und eine Krippengruppe haben Platz. Jede Gruppe hat eigene Differenzierungsräume und Sanitäranlagen. Auch gibt es im Gebäude viele Fenster, was insbesondere die Leiterin freut. „Dann können die Kinder immer gucken“, sagt Kathrin Albrecht-Holzkamm. Zum Gebäude gehören zudem mehr Platz für die Belegschaft, eine Küche und ein großer Bewegungsraum. Charakteristisch ist, dass das alles lichtdurchflutet ist: nicht nur von der Seite durch die Fenster an den Wänden, sondern auch durch Oberlichter. Sie setzen auch das in Szene, was der Bürgermeister besonders gelungen findet: Die erhaltene Klinkerfassade des Altgebäudes mit seinen schönen Bögen im Übergang zum Anbau.

In diesem sind neben der Krippe auch die kleine Bücherei der Gemeinde und das Gemeindebüro gezogen. Beide waren vorher neben der Bäckerei an der Ahauser Straße zuhause, nun sind sie in diesen neuen Dorfmittelpunkt gezogen.

Draußen spielen die Kinder schon. Doch gibt es dort noch Restarbeiten. © Röhrs, Matthias

Inklusive Krippe gibt es aktuell etwa 50 Kinder in der Hellweger Kita. Betreut werden sie von zehn Erzieherinnen. Die meisten haben die lange Bauphase im laufenden Betrieb mitgemacht. „Ein eingeschränkter Betrieb“, wie Albrecht-Holzkamm erläutert. Man habe sich dadurch viel draußen aufgehalten. Dort hätten die großen Fahrzeuge und die Arbeiten aber durchaus für Faszination gesorgt. Im Gebäude war für die Gruppen häufig aber ein Umzug von Nöten. Nachdem die Wohnungen im Erdgeschoss des Altbaus nach oben verlegt waren, konnte man mit der Rotation beginnen. Dort ist jetzt eine gemischte Gruppe zuhause, erklärt Bürgermeister Harling. Auch der Bewegungsraum musste nach seiner Fertigstellung als Gruppenraum herhalten. Doch mittlerweile ist jeder Raum seiner Bestimmung zugeführt worden, alle Strapazen sind vorbei. Und auch Albrecht-Holzkamm bekennt: Das hat sich gelohnt.

Nur draußen muss noch Hand angelegt werden. Der Spielplatz ist noch weitgehend der des alten Kindergartens, die Pläne für das neue, naturnahe Gelände liegen bereits in der Schublade. Fehlt nur noch die große Feier: Am Freitag, 25. August, soll die Fertigstellung mit einem Fest begangen werden. Dafür, erklärt der Bürgermeister, habe sich auch schon ein Ausschuss gebildet, der das Ganze vorbereitet. Involviert seien neben einigen Ratsmitgliedern auch Eltern und die Kindergartenleitung. „Um 15 Uhr soll das Fest losgehen, anschließend, von 16 bis 19 Uhr, können alle interessierten Bürger unsere neugestaltete Einrichtung in geführten Kleingruppen besichtigen.“ Der Bürgermeister sei sich jedenfalls sicher, „dass wir da etwas Vernünftiges hinbekommen“.

Viel Stauraum auf den Fluren. © Röhrs, Matthias