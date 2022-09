Ukrainer lernen Deutsch: Zurück auf die Schulbank

Von: Ann-Christin Beims

Die Teilnehmer lesen nacheinander Wörter von kleinen Zetteln vor, die sie aus einem Korb gezogen haben. © Beims

Wie läuft eigentlich so ein Sprachkurs für die ukrainischen Flüchtlinge ab? Für „60 Minuten“ waren wir im Sottrumer Sportheim dabei und haben den Teilnehmern einmal über die Schulter geschaut.

Sottrum – Auf dem Parkplatz vor dem Sportheim in Sottrum an der Alten Dorfstraße stehen morgens um kurz vor 9 Uhr mehrere Autos mit ukrainischen Kennzeichen – keine Frage, hier ist der Suchende richtig. Denn im Unterrichtsraum findet ein Sprachkurs für Menschen statt, die in den vergangenen Monaten vor dem russischen Angriffskrieg aus ihrer Heimat flüchten mussten. Elf Teilnehmer sitzen im Rechteck aus grauen Tischen, vier Männer und sieben Frauen. Vor sich haben sie ihre Lehrbücher, Zettel, Blöcke und Stifte. Und vor allem: Vokabelhefte. In die tragen sie immer wieder die neuen Wörter ein, die ihnen Inna Peters, Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache, beibringt.

Peters ist gebürtige Ukrainerin und 2010 nach Rotenburg gekommen. Sie hat zunächst selber einen Sprachkurs bei der Volkshochschule (VHS) absolviert und dann eine Ausbildung angeschlossen. Jetzt unterrichtet sie ihre Landsleute über das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW), das den Kurs in Sottrum anbietet. Nach den insgesamt 300 Stunden von Ende Mai bis Mitte Oktober geht es für die Teilnehmer ebenfalls an die VHS, wo sie dann einen Migrationskurs machen, erzählt Peters.

Jetzt geht es aber erstmal darum, die Grundlagen zu lernen: dass sie von A nach B kommen und sich verständigen können. Und dabei geben sich die elf Männer und Frauen viel Mühe. „Sie sind sehr zielstrebig“, lobt Peters. Und so wird es auch gleich ruhig im Raum, als die Rotenburgerin mit dem Unterricht beginnt. Sie hält einen kleinen Holzkorb in den Händen, in dem sich lauter kleine, weiße Zettel befinden. Darauf sind Zahlen und Wörter; oben auf Deutsch, darunter die ukrainische Übersetzung. Es sind Wörter aus dem Alltag; Uhrzeiten, Monate, Jahreszeiten, Wochentage.

Noch sitzt nicht jede Form beim Konjugieren, Inna Peters (r.) hilft. © Beims

Peters geht nacheinander zu jedem und die Teilnehmer ziehen eine Handvoll heraus und legen sie vor sich ab. Der ein oder andere fängt sofort an, zu sortieren. Peters grinst. „Das sind die Uhrzeiten, die kommen immer als Letztes.“ Sie kennt ihre Pappenheimer schon ganz gut. Damit haben die Ukrainer noch die größten Schwierigkeiten. Nomen und Verben gehen ihnen jedoch gut über die Lippen. Der Reihe nach lesen sie nun ihre Wörter vor, konzentrieren sich. Manche reden langsamer und bedächtiger, andere rasseln die Wörter schon runter. Peters hört genau zu, korrigiert die Aussprache und hilft, wenn jemand nicht weiter weiß – mal auf Deutsch, dann wechselt sie mittendrin ins Ukrainische und springt sofort wieder ins Deutsche.

Unterdessen schreiben die anderen für sie neue Wörter mit in ihre Vokabelhefte. Manche nutzen das Smartphone zur Unterstützung. Kein Problem, es ist erlaubt, was weiterhilft. Und seit sie das Wörterlernen zu Beginn der Stunde auf diese Art eingeführt hat, merkt Peters noch einmal deutliche Fortschritte. Denn Vokabeln pauken kommt Zuhause oft zu kurz. „Die meisten haben zwei oder drei Kinder und kommen dann nicht dazu“, weiß Peters. Auch sei es in den Ferien schwieriger gewesen, die Betreuung zu organisieren – denn der Sprachkurs läuft vormittags selbstverständlich weiter. Jetzt sei das wieder etwas leichter geworden.

Bevor es jedoch gleich an die Arbeit mit dem Lehrbuch geht, sollen die Ukrainer noch am Whiteboard drei Verben konjugieren: haben, sein und möchten. Wieder alltagsnah, denn diese brauchen sie oft. Noch sitzt nicht jede Form, aber das ist in Ordnung – sie lernen auf dem Level A1/A2, sie fangen also gerade erst an. Dafür klappt es schon sehr gut. Und wenn es mal bei einem hakt, kommt mitunter auch leises Wispern von rechts oder links – die Teilnehmer helfen sich auch gegenseitig.

Eine Sprache lernt man über Alltagssituationen – wie dem Bezahlen. © Beims

Sie arbeiten viel mit dem Gehör. Peters wiederholt Wörter immer wieder, spricht langsam und sehr betont. Oft klappt es dann mit der richtigen Schreibweise. Doch gerade bei Doppel-Wörtern wie „Teekanne“, „Wasserkocher“ oder „Satellitenantenne“, die später auch noch angeschrieben und getrennt werden sollen, wird das schon deutlich schwieriger. Gleichzeitig wird es unterhaltsam, denn die langen Wörter sorgen für den ein oder anderen Lacher unter den Teilnehmern – meist, wenn sie selber bei manchen über die Aussprache stolpern.

In der ersten Stunde des Tages kommt auch das Hörverstehen nicht zu kurz. Zwei Dialoge spielt Peters vor. In den Gesichtern spiegeln sich verschiedene Reaktionen. Manche lauschen entspannt, in anderen sind deutlich Fragezeichen zu sehen. Augen werden konzentriert zusammengekniffen. Wieder andere starren angestrengt in ihr Buch. Manch einer auch einfach in die Luft, während er die Ohren spitzt. Gemeinsam können jedoch alle am Ende die Fragen beantworten, die Peters ihnen stellt. Nach Dialog zwei folgt die Antwort sogar so prompt im Chor, dass es wieder Heiterkeit auslöst.

Weiter geht es mit Zahlen bis einer Million, danach Grammatik – bestimmte und unbestimmte Artikel. Immer wieder üben, üben, üben. Peters wiederholt und lässt wiederholen. Dann springt der Zeiger der Uhr auf die 10. „Pause!“, ruft einer der Teilnehmer schnell und Peters muss wieder lachen. Jetzt bleiben Hefte und Stifte für einen Moment liegen, bevor es weitergeht. Denn eines wollen alle: Sich mit den Menschen ihrer neuen oder übergangsweise neuen Heimat austauschen können.