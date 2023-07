Diese Rentnergang will gemeinsam Gutes tun

Von: Matthias Daus

Die rüstige Gang packt gerne kräftig an – sehr zur Freude der Einwohner in Höperhöfen und Jeerhof. © Daus

Eine rüstige Rentnergang macht Höperhöfen und Jeerhof „unsicher“. Ihr Ziel: Sinnvolle Projekte in der Gemeinde gemeinsam umsetzen und dabei jede Menge Spaß erleben.

Bötersen – Eine umtriebige Gruppe rüstiger Rentner ist in Höperhöfen und Jeerhof regelmäßig im Einsatz, um Gutes zu tun. Ihr Tätigkeitsfeld liegt dabei aber ausschließlich auf Projekten, die der Allgemeinheit zu Gute kommen und es ist ihnen wichtig, dass sie dabei keine Konkurrenz für professionelle Arbeitsdienste sein wollen.

Die Rentner sind ehrenamtlich aktiv

Ein Dasein als Rentner, die Belohnung für ein langes Berufsleben, wer träumt nicht davon? Einfach mal Zeit haben, für sich, die Familie, die Hobbys, das alles verspricht eine gute Aussicht auf einen erfüllten Lebensabend zu sein. Aber dieses Gefühl, gebraucht zu werden und im Kollegenkreis gemeinsam etwas zu erreichen, das bleibt auf der Strecke. Nicht selten wird diese Lücke mit ehrenamtlicher Tätigkeit geschlossen. Die Möglichkeiten sind vielfältig und Organisationen wie der Bürgerbusverein freuen sich immer über neue Mitglieder. Eine kleine Gruppe von acht Männern geht dabei in Höperhöfen und Jeerhof einen eigenen Weg. „Wir halten die Augen offen und wenn einer von uns etwas entdeckt, was innerhalb unserer Dörfer, oder aber auch drumherum verbessert oder neu gestaltet werden kann, dann wird vielleicht ein Projekt für uns daraus“, sagt Fred Grünhagen, Initiator dieser Gruppe. Allerdings sind daran einige Bedingungen geknüpft. „Erstens werden wir nur in öffentlichen Bereichen der Gemeinde tätig“, so Grünhagen, „und zweitens wollen wir dabei niemandem in die Quere kommen.“ Gemeint ist, dass die Unternehmungen der Gruppe nicht als Konkurrenz zu professionell vergebenen Arbeiten zu verstehen sind. Auch mit dem Tätigkeitsfeld des Gemeindearbeiters werde man nicht kollidieren. Von Spielgeräten auf Spielplätzen oder anderen Dingen, die eine technische Zulassung erfordern, hält man sich ebenfalls fern.

Regelmäßige Treffen gehören dazu

An jedem ersten Dienstag im Monat treffen sie sich zu einem neuen Arbeitsdienst, den man im Vorfeld über die eigene Whatsapp Gruppe beraten hat. Zusammengefunden hat sich die Gruppe Ende 2019, als der Höperhöfener Fred Grünhagen seine zukünftigen Mitstreiter zu einem kleinen Beisammensein eingeladen hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon die Idee zu dieser Arbeitsgemeinschaft, aber er hielt sich zunächst noch bedeckt. Überreden musste er dann aber niemanden, denn alle waren sehr angetan von diesem Einfall. Das erste Projekt war schnell gefunden und so widmeten sich die acht umtriebigen Männer dem Gelände rund um den historischen Schafstall in Höperhöfen, das unbedingt mal auf Vordermann gebracht werden musste. „Es liegt in der Natur der Sache, dass so etwas wie historische Gebäude in der Gemeinde auf Dauer einen Bedarf an Pflege haben, aber es gibt eigentlich niemanden, der sich darum kümmert, das sind dann auch immer Aufgaben für uns“, erläutert Gruppenmitglied Hans-Hermann Hollmann.

Wobei das allerdings nur eines von mehreren Tätigkeitsfeldern ist, dem sich die mobile Einsatzgruppe widmet. Gern genommen sind auch immer wieder Bänke, die sie bauen und an verschiedenen Standorten innerhalb und außerhalb der Dörfer platzieren. Dabei handelt es sich um eine Art Bank-Tischkombination, die in ihrer Ausführung vergleichbar mit denen sind, die sich im Außenbereich des Dorfladens in Bötersen befinden. Handwerkliches Geschick bringen alle mit, auch wenn sie von manchen Dingen, die sie machen wollen, zum Teil keine Ahnung haben. „Wir haben beim alten Spritzenhaus in Höperhöfen Maurer- und Verfugungsarbeiten durchgeführt, obwohl die meisten von uns vorher noch nie eine Kelle in der Hand gehalten hatten“, sagt Hermann de Vries, der einzige Jeerhofer der Gruppe. Man sei als Amateur gestartet und am Ende des Tages war man beinahe schon ein Halbprofi. Das Ganze geschieht natürlich ehrenamtlich, aber trotzdem steht die Qualität der Arbeiten an erster Stelle. „Wichtig für uns ist, dass alles nicht zu bierernst genommen wird. Ich sag mal, 50 Prozent sind Arbeit und 50 Prozent Spaß“. betont Grünhagen. Wobei die Arbeit anscheinend auch noch zusätzlich Spaß macht. Dabei sind sie sich für nichts zu schade und nehmen auch mal einen ausgeprägten Muskelkater in Kauf. Wie bei der Durchfahrtsscheune in Jeerhof, bei der man einen vorhandenen Lehmboden entfernt und einen neuen gestampften Lehmboden eingebracht hat.

Die Akzeptanz in der Bevölkerung für die fleißigen Männer ist groß und sie werden unterstützt. So hat ein älterer Höperhöfener Ureinwohner, der mittlerweile nicht mehr im Ort wohnt, die Arbeiten mit einer ansehnlichen Geldspende gefördert. „Davon konnten wir einige Monate lang viele Sachen beschaffen“, freut sich Grünhagen.

Aber auch von anderen Seiten gibt es lobende Worte und auch mal ein Dankeschön, das im Falle der Gemeinde Bötersen auch schon mal in einem Frühstück im Dorfladen ausgedrückt wird. Außerdem stellt die Gemeinde die Materialien. „Das müssen wir beantragen, aber in der Regel wird unseren Wünschen entsprochen“, erläutert Hans-Hermann Hollmann. Die Gruppengröße mit acht Mann finden sie eigentlich ideal, würden sich aber auch für Neuzugänge offen zeigen. Aber es soll schon auf die Orte Höperhöfen und Jeerhof beschränkt bleiben.

„Wenn wir nun auch noch Bötersen mit ins Boot nehmen würden, dann würde es irgendwann zu unübersichtlich werden“, sagt Gruppenmitglied Gerhard Brunckhorst. Das gelte sowohl für die Anzahl der aktiven Leute, als auch für die möglichen Tätigkeitsfelder. „Wir könnten ja als Anregung dafür stehen, dort auch eine derartige Gruppe zu gründen“, ergänzt Grünhagen. Ein nächstes Projekt haben sie bereits schon ins Auge gefasst und eine neue Bank für den historischen Schafstall ist in Planung. Dafür muss man sich aber noch die Genehmigung der Gemeinde einholen, aber das ist eigentlich nur eine Formsache.