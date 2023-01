TSV Bötersen: Die nächste Generation tritt an

Von: Matthias Daus

Teilen

Für Andreas Lüdemann ist Jaqueline Ottens die ideale Nachfolgerin für den Vorsitz beim TSV Bötersen. © Daus

Die Suche nach jemanden, der im Verein die Zügel in die Hand nimmt, ist oft nicht einfach. So war es auch beim TSV Bötersen, dort hat man aber eine junge Lösung gefunden.

Bötersen – Nachdem Andreas Lüdemann, der langjährige erste Vorsitzende des TSV Bötersen, seinen angekündigten Rücktritt in die Tat umsetzen konnte, war es eine ebenso wichtige wie auch spannende Frage, wie man diese Lücke zukünftig füllen würde. Mit Jacqueline Ottens stellt sich nun eine junge Frau für dieses Amt zur Wahl. Es gibt sie also doch noch, junge Leute, die sich ehrenamtlich engagieren und bereit sind, auch größere Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen.

Eine Entscheidung, die sie für sich selbst und aus eigenem Antrieb gefällt hat. Dass ihr Vater Frank Ottens der zweite Vorsitzende des Vereins und langjähriges Vorstandsmitglied ist, war in diesem Zusammenhang nicht weiter von Bedeutung. „Natürlich bin ich ein bisschen familiär vorbelastet und das hat mir die Entscheidung insofern erleichtert, als dass ich schon einige Einblicke in die Vorstandsarbeit bekommen habe“, sagt sie. Einblicke, die sie ebenfalls durch ihre Tätigkeit als Jugendwartin des Vereins noch vertiefen konnte. „Aber es waren andere Beweggründe, die zu meinem Entschluss führten.“ Als Jugendwartin wurde sie ein wenig ins kalte Wasser geworfen. „Dass ich mich nun um den Vorsitz des Vereins bewerbe, ist eine andere Sache.“

Ein Stein des Anstoßes war ein Bericht über einen 25-jährigen Bürgermeister. Es habe sie sehr beeindruckt, dass ein junger Mensch sich dieser Verantwortung stellt, erläutert sie. Jacqueline Ottens ist 24 Jahre alt, und als der bisherige Vorsitzende Andreas Lüdemann sein Amt niederlegte, war ihr klar, dass jemand nachrücken musste, um diese Lücke zu schließen. „Im Endeffekt geht es auch um den Fortbestand des Vereins“, erläutert die Bötersenerin. Und das war dann das zweite und vielleicht auch wichtigere Argument dafür, dass sie bereit ist, sich dieser Aufgabe zu stellen. Ein Gedanke, der ihr schon vor der letzten Jahreshauptversammlung des Vereins im Juni gekommen war, den sie aber, auch auf Anraten ihres Vaters, für sich selbst noch auf den Prüfstand stellte.

Für den scheidenden Vorsitzenden Lüdemann ist sie die Idealbesetzung. „Vielleicht ist es auch eine Art Initialzündung für andere junge Menschen, die jetzt erkennen, dass es durchaus machbar und auch notwendig ist, sich für den Verein zu engagieren“, sagt er. Ganz allein lassen mit den neuen Aufgaben wird er seine designierte Nachfolgerin auf keinen Fall. Er habe immer ein offenes Ohr und würde gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es hilfreich sein könne. „Außerdem habe ich noch ein paar Projekte, die unter meiner Führung angeschoben wurden und die ich noch bis zum Ende begleiten werde“, erläutert er.

Dazu zählen in der Hauptsache die Neugestaltung der Flutlichtanlage auf dem Fußballplatz sowie die dort geplante neue Beregnungsanlage. Angst vor den anstehenden Aufgaben hat seine mögliche Nachfolgerin nicht, aber natürlich einen gesunden Respekt vor dem verantwortungsvollen Posten. Bei diesem, so Andreas Lüdemann, sei es eine der Hauptaufgaben, Ansprechpartnerin für die Anliegen der Mitglieder zu sein. Eine Aufgabe von der häufig beinahe wortwörtlich im Vorbeigehen Gebrauch gemacht wird. „Vieles von dem, was die Vereinsmitglieder bewegt und welche Wünsche sie an den Vorstand haben, erfährt man, wenn man zufällig aufeinander trifft“, so Lüdemann. Was auf der einen Seite zwar nicht immer einfach sei, aber auf der anderen Seite eine Art kurzen Dienstweg aufzeigt, von dem ein Sportverein in einem Dorf auch profitieren kann.

Welcher Arbeitsaufwand auf sie zukommt, das kann Jacqueline Ottens zumindest erahnen, aber noch nicht genau überblicken. Für ihren Vater Frank Ottens steht auf jeden Fall im Vordergrund, dass sie gerade in der frühen Phase eine breite Unterstützung der anderen Vorstandmitglieder erhält. „Das ist aber auch eine Selbstverständlichkeit“, sagt er und betont, dass sich jederzeit interessierte Mitglieder beim Vorstand melden können, um vielleicht auch einfach mal in die Vorstandsarbeit reinzuschnuppern und zu sehen, ob man es sich zutrauen könnte, hier tätig zu werden.

Für Jacqueline Ottens jedenfalls gilt, dass sie momentan lediglich für das Amt der Vorsitzenden kandidiert. Erst auf der anstehenden Jahreshauptversammlung (27. Januar, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Hoops) wird die dazugehörige Wahl durchgeführt. Eine Sitzung auf der auch einige weitere Ämter im Vorstand neu zu vergeben sind. „Hier wird sich eine Menge tun“, sagt Frank Ottens, der allein wegen dieser interessanten Personalentscheidungen auf eine zahlreiche Teilnahme der Vereinsmitglieder hofft.