Tribut an eine Legende

Hellwege/Rotenburg - Von Matthias Röhrs. Ein bisschen verrückt muss man wohl sein. Und Gert Lueken behauptet das auch von sich und seinen Band-Kumpanen, wenn es um die Hammond-Orgel geht. Als Uncle Hammond’s Soul Jazz Movement haben sie sich diesem legendären Instrument verschrieben – und der Zeit, in der sie ihren Durchbruch hatte. Am 23. November treten sie im Heimat- und Kulturhaus in Hellwege auf.

„Den Sound habe ich schon immer gerne gehört“, sagt Lueken, der die Rotenburger Kreismusikschule leitet, über sein Instrument. Die Hammond-Orgel habe einen schön schmutzigen Sound. Insbesondere in Verbindung mit einem sogenannten Leslie, eine Art analoger Lautsprecher, der schwingende Sounds ausspuckt. „Das rotiert richtig, das passt sehr gut zum Jazz“, urteilt Lueken. Dabei ist die Hammond-Orgel, benannt nach ihrem Erfinder Laurens Hammond, ursprünglich gar nicht als Jazz-Instrument erdacht worden. Sie war kompakte Alternative zur Kirchenorgel, die man sich zuhause hinstellen kann – wobei der Begriff „kompakt“ bei bis zu 200 Kilogramm Gewicht eher einer relativen Auslegung unterliegt.

In den 1960er-Jahren entdeckten zunehmend Jazzmusiker die Hammond-Orgel für sich: Lonnie Smith, George Benson und mehr, die Lueken und Band im Repertoire haben. Musiker wie diese haben zudem eine andere Spielweise gehabt als ausgebildete Kirchenmusiker. Und so wurde die Hammond-Orgel mehr und mehr zum Jazz-Instrument. Der Sound begeistert viele. Auch Lueken. In die Rolle seines Egos Uncle Hammond schlüpfte der Musiklehrer schließlich vor etwa zwei Jahren. „Eine Art Familienprojekt“, erinnert er sich. Seine Frau habe sich irgendwann dazu breitschlagen lassen, eine Hammond-Orgel zu kaufen. „Sie hat gesehen, was für einen Spaß wir am Sound haben“, sagt Lueken und meint damit sich und seine beiden Söhne. Der eine sammelt alte Schallplatten, der andere, Andreas, ist selbst als Posaunist beim Soul Jazz Movement dabei, genauso wie Luekens Kollegen an der Kreismusikschule: Ivan Romero am Saxophon, Dominik Banaschek und Nicolai Raabe an den Gitarren, Fabian Schulz am Bass sowie Malte Radoy am Schlagzeug.

Seine Familie war es auch, die Lueken zu einem Treffen mit Lutz Krajenski verhalf – einer der ganz Großen an der Hammond-Orgel in Deutschland. „Für mich war sie damals relativ neu, Lutz hat mir dann Tipps gegeben.“ Die Musiker hielten Kontakt, und so wird Krajenski den Abend in Hellwege mit einem Solokonzert eröffnen. In jüngerer Zeit schreibt dieser immer mehr für größere Ensembles und hat darüber hinaus seine Liebe zum Crossover zwischen Klassik und Jazz entdeckt. Das von ihm produzierte Album „Karneval der Tiere“ der Hamburger Formation Salut Salon erhielt den Klassik-Echo 2016. Sein Können ist gefragt, so hat er schon mit vielen großen Namen wie Inga Rumpf, Roger Cicero, Ulrich Tukur und Tom Jones zusammengearbeitet.

An dem Abend werden Krajenski und Uncle Hammond’s Soul Jazz Movement versuchen, den Jazz der 1960er-Jahre wieder aufleben zu lassen. Es sei eine groovige Zeit gewesen, so Lueken. „Wir verstehen uns dabei nicht als Nostalgie-Band. Es ist einfach eine tolle Musik.“

Das Konzert

Das Konzert von Uncle Hammond’s Soul Jazz Movement mit Lutz Krajenski im Vorprogramm beginnt am Samstag, 23. November, um 20 Uhr im Hellweger Heimat- und Kulturhaus. Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Alle anderen zahlen zehn Euro an der Abendkasse sowie im Vorverkauf online unter www.kulturinitiative-sottrum.de