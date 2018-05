Trendsporttag als großes Projekt

Sottrum - Von Antje Holsten-Körner. Zeit, das Richtige zu tun. Das ist das Motto des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi). Als Sandro Dobslaf nach dem erfolgreichen Abitur nicht im ersten Anlauf einen Studienplatz in Koblenz für Sportmanagement erhielt und es auch vom Sportverein Hannover 96 auf seine Bewerbung keine Zusage gab, war für den 19-Jährigen trotzdem klar, dass er unbedingt „etwas mit Sport“ machen möchte. Also ging er zum TV Sottrum.

Sport hatte in seinem Leben schon immer einen hohen Stellenwert. „Seit meinem fünften Lebensjahr bin ich Mitglied im Fußballverein“, erzählt er. Tischtennis folgte mit zwölf Jahren, nebenbei Basketball oder mit Papa Badminton. Seit 2014 trainiert der Daverdener Jugend-Fußball-Teams. Daher kam für ihn die vom TV Sottrum ausgeschriebene Stelle zum „Bufdi“ genau richtig. Da es hier mit der Bewerbung auf Anhieb klappte, ist Dobslaf seit August beim ASC Göttingen angestellt, Einsatzort ist der TV Sottrum.

Obwohl ein „Bufdi“ ehrenamtlich arbeitet, wird ein Taschengeld von 300 Euro gezahlt. Dafür sind wöchentlich 38 Stunden zu leisten, wovon der Großteil für die Arbeit in den Gruppen reserviert ist. Außerdem gehören zehn Stunden Bürotätigkeit und zwei Stunden Projektarbeit dazu. Als Projekt widmet sich Sandro Dobslaf dem Trendsporttag, der im Rahmen des Marktes an der Wieste am 2. und 3. Juni stattfindet. „Ich hoffe, dass damit noch mehr Kinder zum Sport animiert werden können“, meint Dobslaf. Auch sonst macht ihm die Arbeit mit dem Nachwuchs viel Spaß. Obwohl Turnen „nicht unbedingt mein Thema ist“, so der Abiturient, ist der Mittwoch mit den Kinder-Turn-Gruppen sein Lieblingstag. „Die Arbeit mit Kindern ist toll“, schwärmt er.

Zur Ausbildung im Verein gehören gleich mehrere Lehrgänge. Dem Grundlehrgang schlossen sich der Aufbaulehrgang an sowie ein Spezialblock, bei dem Vereinsmanagement – also perfekt zur Vorbereitung auf ein Sportmanagementstudium – im Mittelpunkt stand. Außerdem gehört ein politisches Seminar dazu. Zur Seite standen ihm die beiden Mentorinnen Heidi Rosebrock und Anja Skibbe, die für den sportlichen Teil verantwortlich ist. „Heidis Art ist gut zum Einleben in die Arbeitswelt“, so der 19-Jährige und fügt schmunzelnd hinzu: „Anja ist dagegen etwas entspannter.“ Nach dem Bundesfreiwilligendienst geht es für Sandro Dobslaf weiter in Hannover mit einer Ausbildung zum Sportmanagementassistenten. Daran soll sich ein Bachelor-Studium in Kopenhagen anschließen.

Ab dem 1. August bietet der TV Sottrum erneut einem jungen Menschen die Möglichkeit zum Bundesfreiwilligendienst. Spaß am Umgang mit Kindern sollte Voraussetzung sein, so die Ausschreibung, ferner Interesse am Sport und vielleicht auch schon – was aber nicht Pflicht ist –- Erfahrung im Übungs- und Trainerbetrieb. Wer sich für die Aufgaben interessiert, sollte seine Bewerbung mit Lebenslauf an die Geschäftsstelle des TV Sottrum (Bremer Straße 21, 27367 Sottrum) schicken. Informationen gibt es auch im Internet unter www.tv-sottrum.de oder über die Telefonnummer 04264 /370470 während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle.

„Ich kann es sehr empfehlen“, sagt Sandro Dobslaf, auch wenn für ihn persönlich ein Dreivierteljahr die optimale Zeit für den Bundesfreiwilligendienst wäre.