Trassen-Neubau ab Juni

Das Umspannwerk in Sottrum trennt den dritten und vierten Abschnitt des Ersatzneubaus der Stromtrasse Stade-Landesbergen. In Richtung Norden soll in Richtung Norden mit dem Bau begonnen werden. Archivfoto: Menker

Sottrum/Hassendorf - Von Matthias Röhrs. Vergleichsweise geräuschlos kann es im kommenden Jahr losgehen. Rund 22 Kilometer Stromleitung will der Netzbetreiber Tennet im Zuge des Ersatzneubaus der Trasse Stade-Landesbergen in der Samtgemeinde Sottrum sanieren. Während die Ertüchtigung von 220-KV- auf 380-KV-Leitungen im dritten, in der Samtgemeinde nördlichen Abschnitt des insgesamt 145 Kilometer langen Projekts bis zum Umspannwerk im Juni beginnen soll, sorgt der vierte Abschnitt wieder für mächtig Gesprächsstoff – dieses Mal im Sottrumer Gemeinderat.

Schon seit einigen Monaten debattiert man in Hassendorf und umzu, ob man im Zuge des Ersatzneubaus ein Erdkabel zwischen dem Dorf und Sottrum bevorzugen sollte, anstelle der eigentlich geplanten Freileitung östlich an Hassendorf vorbei. Dort scheint man mittlerweile mehrheitlich das Erdkabel zu bevorzugen, in jüngerer Vergangenheit hatte die Bürgerinitiative „Hassendorf unter Strom“ verstärkt Werbung dafür gemacht – aus Natur- und Landschaftsschutzgründen. Nachdem die Räte der Gemeinde Hassendorf und der Samtgemeinde ursprünglich gefasste Stellungnahmen pro Freileitung zurückgenommen haben, hat der Sottrumer Rat dies in seiner jüngsten Sitzung ebenfalls getan.

Damit schloss man sich der allgemeinen Stimmung zwar an, doch nach Ansicht der Grünen-Fraktion ging man damit nicht weit genug. Dieser hatte eine explizite Befürwortung einer Erdverkabelung zwischen dem Umspannwerk und Hellwege – also unter der Wümme-Niederung hindurch – beantragt. „Es geht hier nicht mehr um partielle Interessen“, so Grünen-Fraktionssprecher Lühr Klee, „sondern ums Gesamte.“ Ein Ansatz, der keine Mehrheit im Rat fand. Man könne keine Entscheidungen für Hassendorf treffen, hieß es unter anderem.

Ursprünglich stand die Erdverkabelung gar nicht zur Debatte. Begehrlichkeiten in diese Richtung weckte ein von den Behörden angeordneter Prüfauftrag an den Netzbetreiber Tennet, ob eine Erdverkabelung im Bereich Hassendorf Sinn ergibt. Die Ergebnisse will das Unternehmen im ersten Quartal 2020 öffentlich vorstellen, so Tennet-Sprecher Mathias Fischer gegenüber der Kreiszeitung. Im Sommer wolle man für den Abschnitt vier – also ab dem Umspannwerk Richtung Süden – den Antrag auf Planfeststellung stellen. Baubeginn wäre Fischer zufolge dann „nicht vor 2022“.

Die Planfeststellung für den dritten, rund 20 Kilometer langen Abschnitt zwischen Elsdorf und Sottrum ist derweil abgeschlossen. Die Baugenehmigung hat Tennet eigenen Angaben nach erhalten. Im Januar werde die Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Beschluss den privaten Einwendern sowie Trägern öffentlicher Belange zustellen. Mit den bauvorbereitenden Maßnahmen wolle der Netzbetreiber unmittelbar beginnen, um in Juni mit dem Bau starten zu können. Der Neubau folgt im dritten Abschnitt weitgehend der bestehenden Trasse mit dem Unterschied, dass die Leitungen künftig um Ortschaften herumgeführt werden und nicht mehr hindurch. In der Samtgemeinde Sottrum betrifft das die Dörfer Schleeßel und Clünder. Im Februar will Tennet betroffene Eigentümer ebenfalls zu einer Informationsveranstaltung einladen.

Was im Norden einfach ist, ist im Zentrum und im Süden der Samtgemeinde wesentlich komplizierter. Dort treffen bei der Frage nach einer Erdverkabelung verschiedene Interessen aufeinander. Landwirte fürchten Ernteeinbußen, der Nabu und die Bürgerinitiative „Hassendorf unter Strom“ sorgen sich um das Landschaftsbild, wenn später auch noch im Osten mehr Leitungsmasten stehen. Man sei dann sozusagen von Leitungen eingekreist. Die Wümme-Niederung steht ebenfalls immer wieder im Fokus der Erdkabel-Befürworter, dort wollen sie insbesondere die Vogelwelt schützen. Ihrer Ansicht nach stellen Freileitungen für sie eine Gefahr dar. Mittlerweile hat die Bürgerinitiative erwirkt, dass Hassendorf, die Samtgemeinde und nun auch Sottrum zunächst den Erdkabel-Prüfauftrag abwarten wollen, ehe man eine neue Stellungnahme verabschiedet. Mehr ist wohl nicht drin: Denn die Entscheidung wird am Ende nicht in Sottrum getroffen, sondern in Hannover.

Dabei hat Sottrum selbst in der nun zurückgezogenen Stellungnahme aus dem Oktober 2018 gute Gründe vorgebracht, die Freileitungsvariante östlich an Hassendorf vorbei zu bevorzugen. Ein Erdkabel, hieß es damals, würde beispielsweise den Ort als Grundzentrum bei seiner Entwicklung und bei der Ausweisung neuer Wohngebiete einschränken. So würde mit einem Erdkabel ein perspektivisches Zusammenwachsen von Wohngebieten zwischen Sottrum, im Bereich Bahnhof und Hassendorf verhindert werden.

Bis in der Frage, ob nun ein Erdkabel gebaut wird oder nicht, Klarheit herrscht, gilt es also noch mindestens bis zum Frühjahr abzuwarten. In jedem Fall wird eine der Leitungen über dem Hassendorfer Ortsteil Bahnhof im Zuge des Ersatzneubaus verschwinden. Doch auch dort ist noch offen, wann.