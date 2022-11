Zwei Sottrumer laufen und radeln nach Sauveterre

Von: Nina Baucke

Jürgen Diekmann und Ute Vehlow-Diekmann gehören zum Orga-Team der Tour de l’Amitié – und sind selbst als Radfahrer beziehungsweise Läuferin dabei. © Baucke

Zum Jubiläum der Freundschaft zwischen dem französischen Sauveterrre und Sottrum ist ein besonderer Lauf geplant: die Tour de l‘Amitee. Manche radeln auch mit, und ein Sottrumer Paar macht beides.

Sottrum – Schon einmal waren Ute Vehlow-Diekmann und Jürgen Diekmann in Sauveterre-de-Guyenne, Sottrums französischer Partnergemeinde: „Damals waren wir einen Tag zu spät für das Weinfest“, bedauern die beiden Sottrumer. Nächstes Jahr allerdings wollen sie pünktlich sein, denn beide sind sie mit von der Partie, wenn es am 19. Juli auf die 1 547 Kilometer lange Strecke geht: er auf dem Rad, sie als Läuferin.

Und nicht nur das, denn das Ehepaar gehört neben Michael Itzen und Hans-Peter Buckenberger zu dem vierköpfigen Orga-Team, das die Neuauflage des Freundschaftslaufes von Sottrum nach Sauveterre im kommenden Jahr auf die Beine stellt.

„Ich gehöre ansonsten zu den Organisatoren des Sottrumer Abendlaufes. Und irgendwann hat Michael Itzen mich einfach gefragt: Bist du dabei?“, erinnert sich Vehlow-Diekmann mit einem Lachen. „Und als Ute gesagt hatte, dass sie mitmacht, war klar, dass auch ich dabei bin“, ergänzt ihr Mann. Der 68-Jährige ist bei den Radfahrern der älteste Teilnehmer, „allerdings nur knapp, Michael Itzen und ich haben kurz hintereinander Geburtstag“.

Aktuell steht die Streckenführung der elf Etappen, die von Sottrum über Damme, Haltern am See, Maaseik, Besonrieuc, Appilly, Soignolles-en-Brie, Orléans, Saint-Senoch, Saint-Laurent-de-Céris, Sainte-Foy-la-Grande nach Sauveterre-de-Guyenne führt, fest. „Allerdings haben wir nach der Erkundungstour von Michael Itzen im Mai noch ein paar Änderungen eingearbeitet“, erklärt Diekmann. In erster Linie ging es ihnen darum, ruhige Strecken zu finden. „Bei der Erstauflage 1998 lief die Planung mit Karten, Zirkel und Lineal. Heute ist das dank der App Komoot einfacher, aber das war auch noch einiges an Detailarbeit“, so der IT-Fachmann im Ruhestand. Zudem muss die Strecke für Läufer und Radfahrer geeignet sein und immer wieder Orte bieten, die mit dem Bus erreichbar sind, um die Teilnehmer zur Staffelübernahme zu bringen. „Da suche ich gerade die GPS-Daten zusammen“, so Diekmann.

Zehn bis elf Kilometer wird jeder Läufer täglich hinter sich bringen, „und angesichts der Temperaturen im Sommer dort reicht das auch“, sagt Vehlow-Diekmann. Aber auch das Programm der Radfahrer ist nicht ohne: Täglich haben sie rund 40 Kilometer vor der Nase, wobei die Läufer das Tempo vorgeben. „Wir übernehmen mit dem Handy am Lenker die Navigation“, erklärt Diekmann. „Von daher nützt es nichts, wenn die Radfahrer abzischen“, fügt seine Frau hinzu.

Nächste Herausforderung: die Unterbringung. „Wir sind eine Gruppe von 30 Leuten, dazu ist im Juli Hauptreisezeit in Frankreich. Das war nicht leicht, da überall etwas zu finden“, berichtet Vehlow-Diekmann. Zur finanziellen Deckelung der Übernachtungen, aber auch der übrigen Reisekosten, wie beispielsweise Sprit, dienen die Teilnehmergebühren. „Aber das reicht natürlich nicht“, weiß das Ehepaar. Zwar unterstützen auch die Samtgemeinde und der Landkreis die Aktion zum 50-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft, „aber wir hoffen noch darauf, dass uns lokale und regionale Sponsoren unter die Arme greifen“, so Vehlow-Diekmann. Um für diese immer die wichtigsten Informationen parat zu haben, gibt es mittlerweile sogar einen Flyer zu dem Projekt. „Außerdem entwickeln wir noch ein Werbekonzept, damit die Sponsoren auch etwas davon haben.“

Aktuell hält sich ihr Mann auf dem Hometrainer und im Fitnessstudio in Form, während sie regelmäßig das Lauftraining absolviert. Im Mai will die Truppe den großen Lauf nach Sauveterre in und um Sottrum simulieren und elf Tage hintereinander täglich Zehn-Kilometer-Runden absolvieren. „Damit wir alle wissen, was uns erwartet“, sagt die 63-Jährige. Dazu kommt, dass es hier, anders als über weite Streckenabschnitte in Frankreich, flach ist und auch die Temperaturen im Sommer noch moderater sind. „Wir sind in diesem Sommer mal bei 30 Grad gelaufen – und haben für die Höhenmeter mehrmals eine Autobahnbrücke überquert, hin und her“, erinnert sich Vehlow-Diekmann mit einem Lachen. „Denn man sollte so ein Pensum nicht unterschätzen und vor der Distanz schon einen gewissen Respekt haben.“