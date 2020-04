Von toten Bäumen

Hellwege - Von Matthias Röhrs. „Die sind alle tot. Der da hinten noch nicht ganz.“ Jan-Christoph Otten steht in einem Wald bei Hellwege und zeigt auf vier Eichen. Die Borke ist brüchig, Äste sieht man nur noch ganz oben an den Wipfeln. Von einer Krone kann man kaum noch sprechen. Hans-Hinrich Willenbrock steht nur einige Meter abseits von Otten und blickt durch den recht lichten Wald. „Wenn man es hart ausdrückt, sind alle Eichen gestorben.“ Das Waldsterben macht auch in Hellwege nicht halt.

Otten und Willenbrock gehören zum Interessentenforst in Hellwege. Der besteht aus 14 Mitgliedern und ist sozusagen eine Genossenschaft, die die Forstwirtschaft rund um das Dorf betreut. 94 Hektar groß ist ihr Gebiet. Es geht ums Aufforsten von Flächen mit Hölzern, die man in einigen Generationen gebrauchen kann. Aber auch schon um den Verkauf von Holz heute. Der Interessentenforst in Hellwege besteht laut Willenbrock schon in der zehnten Generation.

Es ist kalt an diesem Morgen Ende März. Der Wind weht scharf, es schneit ein wenig. Auch der Sottrumer Bezirksförster Detlef Paul hat sich der Gruppe angeschlossen. Er weist auf den mit einem leichten weißen Film bezogenen Boden. Dort wachsen Binsen, erklärt er. Ein Zeichen, dass der Boden hier einmal feucht war.

Waldsterben findet aktuell überall in Deutschland statt. Der Klimawandel und die Dürren der vergangenen Jahre fordern ihren Tribut am Forst. Seit einigen Jahren müssen auch Otten, Willenbrock und Co. dabei zusehen, wie ihr Baumbestand nach und nach abstirbt. Doch sie vermuten, dass in Hellwege nicht nur die mittlerweile jahrelange Trockenheit dafür verantwortlich ist. Ihr Verdacht liegt einige wenige Kilometer im Norden des Waldes: Die Wümme-Sohlgleite, die seit einigen Jahren die Wehre ersetzt, mit denen sonst immer der Pegel des Flusses reguliert wurde. Wehre wurden ausgetauscht, da sie für viele Tiere ein unüberwindbares Hindernis darstellten. Nun ziehe das Wasser schneller ab, der Grundwasserspiegel sinke, so Willenbrock. Mit Konsequenzen, die man auch einige Kilometer entfernt spüre.

Erst wenige Tage zuvor hatte die Wümme Hochwasser geführt, das in kurzer Zeit wieder sank. Das habe früher länger gedauert. Gerade in den Wintermonaten seien die Wümmewiesen kaum als solche zu erkennen gewesen sein. So viel Wasser gab es. Willenbrock: „Noch vor 15 Jahren waren sie erst im April wieder befahrbar.“

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz (NLWKN) widerspricht dem Verdacht aus Hellwege. Im unmittelbaren Bereich der Wümme würden vier Grundwassermessstellen über einen Zeitraum von circa 40 Jahren betrieben, sie seien in Tiefen von sechs bis 18 Metern verfiltert, so Pressesprecher Achim Stolz. In den vergangenen Jahren sei zwar ein leicht fallender Trend der Wasserstände zu beobachten, ein verstärkter Einfluss in Bezug auf Sohlgleiten sei aber nicht zu erkennen. „Sämtliche Sohlgleiten in der Wümme wurden unter der Maßgabe geplant und gebaut, dass der Mittelwasserstand auch nach dem Umbau beibehalten bleibt, sodass keine Auswirkungen auf die Grundwasserstände zu erwarten sind“, so Stolz weiter.

Auch der Vorsteher des Unterhaltungsverbandes Mittlere Wümme, Gerhard Lohmann, verweist auf diese Planungen. Wie beim NLWKN sind auch ihm keine Fälle, in dem Sohlgleiten für einen niedrigeren Grundwasserstand verantwortlich sind, bekannt. Die Wasserstände müssten gehalten werden. Die Sohlgleiten seien einst sogar 20 bis 30 Zentimeter höher angelegt worden, so Lohmann.

Hinrich Willenbrock schaut sich um. Rund um Hellwege können er und die anderen von der Interessentengemeinschaft an verschiedenen Punkten aufzeigen, wie schlecht es den Wäldern geht. Hier und da sind Bäume umgeknickt, ihr Wurzelwerk verfault. Die Borke ist an vielen Stellen bereits ab, Äste entwickeln sich zumeist nur an den oberen Enden der Bäume. In diesem Forst stehen hauptsächlich Fichten und Douglasien. „Eigentlich hätten wir hier erst in 20 Jahren reingemusst“, sagt Willenbrock und meint damit die Verwertung des Holzes in diesem Wirtschaftswald. Um überhaupt noch etwas daran zu verdienen, müsste diese wohl deutlich früher geschehen.

Es bleibt abzusehen, wie hoch der wirtschaftliche Schaden durch das Waldsterben am Ende sein wird. „Im Zuge der sehr trockenen und heißen Sommer 2018 und 2019 in Verbindung mit dem sehr trockenen Frühjahr 2019 haben Bäume im Allgemeinen sehr gelitten“, schreibt das NLWKN. Eine Aussage, die man bei der Interessentengemeinschaft sicher unterschreiben wird. Sie hält die Sohlgleite dennoch weiter für mitverantwortlich für die eigene Situation.

Allerdings jage man sie nicht grundsätzlich zum Teufel. Verständnis für den Naturschutz-Aspekt. Doch wer diesen forciert, müsse auch die wirtschaftlichen Konsequenzen mittragen. Schließlich sei der Forst bis jetzt für die Hellweger eine einträgliche Einnahmequelle gewesen.