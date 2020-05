Sottrum – Eine 64-jährige Sottrumerin ist am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr bei einem Unfall an der Bundesstraße 75 getötet worden.

Nach Polizeiangaben war die Frau auf ihrem Fahrrad aus Sottrum kommend in Richtung Stuckenborstel zur Arbeit unterwegs. An der Kreuzung zur Everinghauser Straße habe sie die Ampel bei Grün überquert. Von der Autobahn kommend wollte den Angaben nach zur gleichen Zeit ein 42-jähriger Fahrer eines Muldenkippers nach rechts in Richtung des Everinghauser Gewerbegebiets abbiegen. Auch er hatte Grün, sei aber nach eigenen Angaben von der tief stehenden Sonne geblendet gewesen, sodass er die Radfahrerin übersehen habe. Der Lkw überrollte die Frau.

Nach Polizeiangaben war ein Großaufgebot an Rettungskräften schnell zur Stelle. Die Sottrumer Rettungswache liegt gleich gegenüber der Unfallstelle. Auch ein Hubschrauber war vor Ort. Die Sanitäter hätten noch versucht, die Frau wiederzubeleben. Die Verletzungen seien aber so stark gewesen, dass die 64-Jährige vor Ort starb.