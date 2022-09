Tod mit 18 Monaten: Der lange Kampf der Eltern für Cailan

Von: Michael Krüger

Mehrere Ordner mit Akten zum Tod ihres Kindes Cailan haben sich bei der Familie bereits angehäuft. © Michael Krüger

Cailan wird nur 18 Monate alt. Er stirbt an einer Sepsis. Warum, kann bis heute niemand sagen. Die Ursache der Blutvergiftung ist unbekannt. Die Eltern, Cengiz und Vanessa Främcke-Cinibiz aus Sottrum, hoffen weiter auf Erklärungen. Doch ihr Kampf um die Frage ärztlicher Fehler und möglicher Versäumnisse verläuft bislang im Sande.

Sottrum/Rotenburg – Lebkuchen, viele Lebkuchen, isst Cailan am Abend des 2. Januar 2018. Die Feiertage sind rum, die damals fünfköpfige Familie ist an diesem Dienstag etwas länger auf. Der 18 Monate alte Cailan tanzt zur Musik von Michael Jackson, erinnern sich seine Eltern Cengiz und Vanessa Främcke-Cinibiz aus Sottrum. Sie lächeln bei dem Gedanken an diesen unbeschwerten Abend. Zwei Tage später ist ihr Sohn tot.

War es eine Verkettung unglücklicher Umstände? Haben die Eltern zu spät reagiert? Gibt es ärztliches Versagen? Strafrechtlich ist der der Fall abgearbeitet. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung durch Ärzte eingestellt. Dennoch hoffen Cailans Eltern, dass es zu irgendeiner Art von Gerechtigkeit noch kommt. „Cailan hat nicht die Chance bekommen, mehr um sein Leben kämpfen zu können“, sagt die heute 45-Jährige Vanessa Främcke-Cinibiz.

Vanessa Främcke-Cinibiz und ihr Mann Cengiz hoffen noch auf eine Klärung der Todesursache ihres Kindes. © Krüger, Michael

Cailan ist das dritte Kind der Familie, die in der Nähe des Sottrumer Bahnhofs lebt. Die Brüder sind schon groß, die Schwangerschaft war „schwierig“, sagt die Mutter, Cailan aber dennoch „ganz gesund“. Die Eltern sind vorsichtig, achten penibel auf die Gesundheit ihres Jüngsten. Am 20. Dezember 2017 bekommt Cailan Fieber, nichts Dramatisches. Er hat Schmerzen. Beim Kinderarzt wird eine Mittelohrentzündung diagnostiziert, Cailan bekommt ein Breitbandantibiotikum verschrieben, Amoxicillin. Zwei Tage später hat er plötzlich Schwierigkeiten beim Laufen, Hüftschnupfen heißt es von der Kinderärztin. Die Familie aber hat ein „komisches Gefühl“, sie fährt ins Krankenhaus. Dort wird geröntgt, Hüftschnupfen ausgeschlossen, trotzdem bekommt Cailan eine Schiene am Bein. Ein Blutbild wird nicht gemacht, kein Ultraschall oder weitere Untersuchungen. „Das war tragisch für den weiteren Verlauf“, sagt Mutter Vanessa.

„Marmorierungen und Einblutungen“

Zunächst geht es Cailan besser. Am Abend des 2. Januar jedoch bekommt er hohes Fieber, fast 41 Grad. Der kleine Junge hat Schüttelfrost, muss sich übergeben. Was Falsches gegessen? Cailan bekommt Fiebersaft, die Nacht ist ok. Am Morgen des 3. Januar fährt die Familie sofort zum Kinderarzt, muss aber lange warten. Cailan wirkt auf die Eltern in diesem Moment „apathisch und kalt“. Auf dem Körper zeigen sich „Marmorierungen“ und Einblutungen. Die Vertretungsärztin untersucht den Jungen, diagnostiziert einen Magen-Darm-Infekt. „Zu all unseren Bedenken hatte sie eine passende Antwort“, so Mutter Vanessa.

Das letzte Familienbild von Cailan: Weihnachten 2017. © Michael Krüger

Wieder zuhause, plagen die Eltern Zweifel. Einer Freundin, die im Pflegebereich tätig ist, schicken sie Bilder des kranken Jungen. Die sagt: „Sofort ins Krankenhaus!“ In der Kinder-Notaufnahme sei der Schwester umgehend klar gewesen, „was Sache ist“. Cailan sei bereits in einem septischen Schock gewesen. Die Kinderärztin in der Praxis habe die Sepsis schlichtweg nicht erkannt.

Die erste Medikamentengabe gegen die Blutvergiftung erhält Cailan im Krankenhaus gegen 15 Uhr. „Und das, wo bei Sepsis jede Minute zählt“, bemängeln die Eltern. Die Überlebenschance des Jungen sei schon hier rapide gesunken. „Was harmlos anfing, wurde zum Horror“, sagen die Eltern: Pneumokokken-Sepsis, obwohl Cailan dagegen komplett geimpft gewesen sei. Auf der Kinderstation folgt eine „unstrukturierte Behandlung“, immer wieder schlagen die Geräte Alarm, berichten die Eltern. Letztlich werden sie aus dem Zimmer geschickt. Um 13.45 Uhr am 4. Januar stirbt Cailan.

Wie vertrauenswürdig ist der Gutachter?

Es beginnt der Kampf um die Aufklärung. „Keiner weiß, warum die Sepsis zur Sepsis wurde“, sagt Vanessa. Es gab keinen Auslöser. Am 11. Januar wird Cailan beerdigt. Ein erstes Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft nach der Obduktion sieht keine ärztlichen Fehler. Ein Gutachten, wie die Familie sagt, das von einem Arzt angefertigt wurde, der dem Krankenhaus gut vertraut war. Es sollen handschriftliche Notizen verschwunden sein. Bilder von Cailan, die die Familie gemacht hat und auf denen die Einblutungen im Gesicht erkennbar sind, werden wegen „zu schlechter Qualität“ nicht berücksichtigt. Gab es Absprachen zwischen Krankenhaus und Kinderärztin? Für Främcke-Cinibiz ein Haufen „Lügereien und Betrügereien“. Die Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft wegen Befangenheit des Gutachters bleibt erfolglos. Anwälte erwirken über den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung ein zweites Gutachten zu Cailans Tod. Über zwei Jahre dauert das, und es hat laut der Familie „viele Fehler bestätigt“. Aber: Strafrechtlich ist der Fall erledigt.

Die Gummistiefel von Cailan stehen noch vor der Eingangstür. © Krüger, Michael

Über die Deutsche Sepsis-Hilfe und die Sepsis-Stiftung hat sich die Familie weitere Hilfe geholt, es soll von anerkannten Experten weitere Stellungnahmen geben. Die müssen aber bald vorliegen – die Verjährungsfrist des Falls endet dieses Jahr. „Es geht darum, dass wir darlegen wollen, dass vertuscht und gelogen wird“, sagen die Eltern von Cailan. Sie suchen ein wenig Gerechtigkeit und wollen Ruhe finden, aber auch wachrütteln, damit andere, vielleicht sogar die Ärzte, für das Problem Sepsis sensibilisiert werden und schneller handeln. Natürlich geht es auch um Geld. Sie hoffen auf ein Schlichtungsverfahren mit den Versicherungen der Ärzte. Von 6 000 Euro war in der juristischen Korrespondenz mal die Rede. „Auch das ist eine Ohrfeige“, sagt Vater Cengiz. Jede Beule in einem großen Auto werde von einer Versicherung teurer bezahlt. „Das ist keine Wertschätzung eines Menschenlebens.“

„Ich bin am Ende meiner Kräfte“, so Vanessa Främcke-Cinibiz. Auch viereinhalb Jahre nach dem tragischen Tod finde sie keinen Seelenfrieden – wie die gesamte Familie. Viele Freunde hätten sich abgewandt. Aber sie wollen nicht schweigen. Vanessa Främcke-Cinibiz: „Vielleicht hilft das alles einem nächsten Kind, das krank ist.“

Spendenkonto Die Familie hat für ihren juristischen Kampf ein Spendenkonto auf spendenseite.de eingerichtet. Suchwort: „Cailan“. Mehr als 10 000 Euro koste das Verfahren. Bleibt Geld übrig, soll das an die Sepsis-Hilfe und Sepsis-Stiftung gehen.