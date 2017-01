Wilfried Crysmann liest aus den Tischreden des Reformators 

Sottrum - Von Heidi Stahl. Heimeliges Licht von vielen Kerzen und eine gemütliche Runde von Stühlen gruppiert um das Rednerpult im Altarraum ließen für die Zuhörer in der St.-Georg-Kirche in Sottrum fast das Gefühl aufkommen, auch am Tisch bei Martin Luther zu sitzen, als Pastor Olaf Feuerhake den Gastredner dieses Abends begrüßte.

Zum Auftakt ihrer Veranstaltungen zum Lutherjahr hatte die St.-Georg-Stiftung Wilfried Crysmann aus Neustadt am Rübenberge zu einem Vortrag über die Tischreden Martin Luthers nach Sottrum eingeladen. Der pensionierte Jurist hat sich mit verschiedenen öffentlichen Lesungen einen Namen gemacht und zum Lutherjahr 2017 aus den mehr als 7 000 gesammelten Tischreden und Kurzpredigten des Reformators eine Auswahl mit erklärender Moderation zusammengestellt.

Wenn sich im Hause Martin Luthers die Familie am Tisch zum meist üppigen Mahl versammelte, gesellten sich Studenten, Verwandte, Freunde und Reisende als Gäste dazu, haben die Besucher erfahren. Dabei sei es zu lebhaften Gesprächen gekommen, die neben den theologischen auch keine weltlichen Themen ausließen. So sei es nicht verwunderlich, dass mancher Gast Luthers Sprüche erst heimlich mitschrieb, bis dann ab 1531 Pfarrer Konrad Cordatus auf Luthers Wunsch anfing, die Gespräche wörtlich zu protokollieren.

Teilweise amüsant-ironischen Moderation

Bis zu Luthers Tod 1546 seien auf diese Weise zahlreiche seiner Reden, Zitate und deftigen Sprüche festgehalten worden und zehn Jahre nach seinem Tod zum ersten Mal gedruckt erschienen. Unter Überschriften wie „Der Teufel – Widersacher Gottes“, „Essen und Trinken“, „Frauen und Ehe“, „Bedeutung der Musik“ oder Anmerkungen, wie ein Prediger zu sein hätte, fasste Wilfried Crysmann die Aussprüche Luthers inhaltlich zusammen und stellte sie in seiner fundierten und teilweise amüsant-ironischen Moderation in den entsprechenden zeitlichen Zusammenhang.

Luthers lebensbejahende Natur und seine Liebe zu Essen und Trinken belegten Beispiele wie „für die Toten Wein, für die Lebenden Wasser: Das ist eine Vorschrift für Fische!“ und „der Wein ist gesegnet (…), aber das Bier gehört zur menschlichen Überlieferung“. Diesen Spruch erläuterte Crysmann mit Auszügen aus Briefen Luthers an seine Frau Käthe, in denen er seine Sehnsucht nach dem von ihr gebrauten Bier Ausdruck gab.

Eine Enttäuschung hielt Crysmann für die Zuhörer bereit

Zwischen den einzelnen Themenblöcken ließ Johannes Kaußler die große Orgel oder auch das Orgelpositiv im Altarraum mit Musik aus der Lutherzeit erklingen. Die große Bedeutung, die Luther der Musik und der Geselligkeit zumaß, fand auch ihren Ausdruck, indem die Zuhörer, die augenscheinlich viel Freude an diesem amüsanten Vortrag hatten, zum Mitsingen von zwei Lutherliedern aufgefordert wurden.

Nur eine Enttäuschung hielt Crysmann für die Zuhörer bereit, als er erklärte, dass das berühmte „warum rülpset und furztet ihr nicht, hat es euch nicht geschmacket?“ höchstwahrscheinlich nicht von Luther stammt und in keiner Niederschrift der Tischreden belegt ist.

Diesem gelungenen Auftakt der Veranstaltungsreihe der St.-Georg-Stiftung zum Lutherjahr soll am 29. März ein Vortrag von Egbert Rosenplänter, dem ehemaligen Pastor in Ahausen, über die 95 Thesen Luthers folgen. Am 25. April ist dann der ehemalige Leiter des landeskirchlichen Archivs, Hans Otte, vor Ort, um über die Ausbreitung der Reformation im Elbe-Weser-Dreieck in der St.-Georg-Kirche zu referieren.