Zu Tisch mit einem toten Grafen

Sottrum - Ein ganz anderes Bild als sonst hat die Aula des Gymnasiums Sottrum am Montagabend geboten, als die Premiere der Kriminalkomödie „Ein Graf stirbt selten allein“ über die Bühne gegangen ist. Festlich gedeckte Tische mit Kerzen, gedämpftes Licht und Kellnerinnen mit weißen Schürzchen vermittelten den Eindruck eines Nobelrestaurants, versetzten die eintreffenden Gäste gleich in eine erwartungsvolle Stimmung. Lehrer Orphéo Dominique Hipp, der nicht nur Autor und Regisseur des turbulenten Stückes war, sondern auch als Beleuchter und Techniker fungierte, und seine Schüler der Oberstufen-Theater-AG hatten diesmal ein Krimi-Dinner gewählt, um etwas Neues zu bieten. Zwischen den einzelnen Akten des Stückes wurde ein viergängiges Snack-Menü serviert, das stilgerecht mit einem blutroten Aperitif begann.

Auf der Bühne lieferte Graf Bolko von Heidewitzka (Josef Dreischulte) gleich im ersten Akt verschiedene Mordmotive. Als Gatte, der ein Techtelmechtel mit dem Dienstmädchen Svetlana (Tina Uhlmann) hat, verärgert er seine vornehme Gräfin, die die Scheidung will und ihr Erbe davonschwimmen sieht. Seinem verwöhnten und verschwenderischen Sohn Robert (Joris Zachau) verweigert er weitere Geldmittel, und seiner verliebten Tochter (Renée Branderhorst) macht er den Verlobten madig und droht ihr eine Trennung von ihm an. Und dann liegt er am nächsten Morgen erschossen am Fuß der Treppe. Das ist der Zeitpunkt, an dem die gewitzte Kommissarin (Francesca Waehneldt) auf den Plan tritt. Gemeinsam mit ihrer Assistentin Frau Müller (Charlotte Römer) versucht sie nun den Fall zu lösen.

An der Bar stellt die Kommissarin zwischen den einzelnen Verhören der Familienmitglieder ihre Vermutungen über den vermeintlichen Tathergang an. Ihr Gegenüber ist dabei ein scheinbar blinder Butler (Adrian Varga), der ihr immer wieder neue Hintergrundinformationen liefert, von denen der Zuschauer nie weiß, ob sie wahr oder erfunden sind. Professionelle dramaturgische Kniffe sind geschickt in das Stück eingebaut: Wenn beispielsweise die Kommissarin ihre Theorien zum Mordhergang gedanklich entwickelt, werden die Protagonisten in grünes Licht getaucht, wobei sie die Vermutungen der Kommissarin visualisieren und darstellen.

Auch bedient die Handlung jede Menge Klischees, die zu einer Komödie gehören und die die Zuschauer zu Lachsalven hinrissen, wenn sich das russische Dienstmädchen Svetlana reichlich am Wodka bedient oder der angeberische, coole Sohn in dem harten Verhör der Kommissarin zum heulenden Weichei wird.

Am Ende lösen sich sämtliche Verdächtigungen in Luft auf – mit einer überraschenden Auflösung. Wer selbst einen erfrischenden Abend mit überzeugend agierenden Protagonisten erleben möchte, hat die Möglichkeit, noch für Mittwoch und am Freitag Plätze unter 04264 / 8361460 zu reservieren.

hs