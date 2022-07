Tim Kaiser ist seit einem Jahr Leiter der Sottrumer Polizei

Von: Nina Baucke

Tim Kaiser fühlt sich als Leiter der Sottrumer Polizeidienststelle wohl.

Den Wechsel von Rotenburg nach Sottrum bereut Tim Kaiser nicht. Der 35-Jährige ist seit einem Jahr Leiter der Polizeidienststelle im Wiesteort: „Verantwortung zu haben, macht Spaß.“ Ein Thema, mit dem die Wache zur Zeit allerdings sehr viel zu tun haben, ist Tankbetrug.

Sottrum – „Verantwortung zu haben macht Spaß“, sagt Tim Kaiser. Dass das so ist, hat er in den vergangenen zwölf Monaten erfahren. Im Sommer 2021 hatte der Polizeihauptkommissar die Leitung der Dienststelle in Sottrum übernommen – und bereut es kein bisschen: „Ich würde das immer wieder machen“, erklärt er. In die Hände spielt ihm da auch, dass es mittlerweile ein junges Team ist, das in der Samtgemeinde für Ordnung sorgt.

„Es geht nicht darum, dass eine Person entscheidet, sondern dass viel im Dialog stattfindet“, erklärt Kaiser. Gerade deswegen freut ihn die familiäre Atmosphäre im Team. „Wir sind fünf Leute hier, die jeden Tag miteinander arbeiten. Da lernt man sich einfach auch sehr gut kennen.“

„Lockere Telefonate“ mit dem Rathaus

Das gilt auch für den Blick aus seinem Fenster über die Straße zum Rathaus: „Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde funktioniert das gut, wenn Probleme da sind. Mit Bürgermeister Holger Bahrenburg und Matthias Röhrs vom Ordnungsamt sind das immer lockere Telefonate. Das war in Rotenburg ein bisschen sperriger“, freut sich Kaiser. „Wir haben hier kurze Wege und können so schnell agieren.“

Gerade das kommt ihm auch bei einem Thema entgegen, dass ihn schon bei seinem Amtsantritt beschäftigte: Tankbetrug. „Da die Autobahnraststätte Grundbergsee in unserem Bereich liegt, beschäftigt uns das sehr“, sagt Kaiser. So sehr, dass eine Kollegin fast in Vollzeit sich allein darum kümmert. „Es ist einfach schwierig, da präventiv vorzugehen. Dazu kommt, dass wir durch die Preisentwicklung mehr Fälle haben. Gleichzeitig erwischen wir aber auch viele Täter“, betont er.

Fahrraddiebstähle in Sottrum: Häufung „nur gefühlt“ Facebook-Posts in der Sottrum-Gruppe oder auch als Einwurf in einer Ratssitzung: In Sottrum kursieren immer wieder Mitteilungen über eine erhöhte Anzahl von Fahrraddiebstählen. „Das ist allerdings nur die gefühlte Wahrnehmung. Bei den Fallzahlen sehen wir kein Ausschlagen nach oben oder nach unten“, sagt Tim Kaiser. „Was wir aber feststellen ist, dass es sich vermehrt um unabgeschlossene Räder handelt.“ Einige dieser Räder würden nach kurzer Zeit wieder aufgefunden – oft weggeworfen in einem Maisfeld. Er rät daher dazu, auch auf dem eigenen Grundstück das Fahrrad abzuschließen – „und besser nicht nur mit einem Zehn-Euro-Schloss aus dem Baumarkt“.

Komplizierter wird es bei einer Masche, die Kaiser und seine Kollegen derzeit beschäftigt, wenn es um den Schutz von Senioren vor Trickbetrügern geht. „Die Täter werden kreativer“, sagt Kaiser. Zu den Schockanrufen, bei denen der Betrüger vorspielt, Polizist zu sein, und von dem schweren Unfall eines nahen Angehörigen berichtet, und um Geld für eine Kaution bittet, kommen nun ähnliche Aufrufe per Whatsapp-Nachrichten. „Das ist die aktuellste Masche, von der auch schon Menschen in Sottrum betroffen waren“, weiß Kaiser. Er rät Opfern, so schnell wie möglich die Polizei zu informieren, „denn dann besteht noch die Chance, eventuell bereits gezahltes Geld zurückzubekommen“, appelliert Kaiser.

Mehr Präsenz in den Supermärkten

Dagegen ist es um die Taschendiebstähle in den vergangenen Monaten ruhig geworden. „Vermutlich hat das auch damit zu tun, dass wir bei den Supermärkten mehr Präsenz gezeigt haben“, so Kaiser. Allerdings hat die Polizei auch das Personal der Märkte auf dieses Problem hingewiesen und den Weißen Ring mit ins Boot geholt.

Wo Kaiser und seine Kollegen gerne mehr auf die Beine gestellt hätten, ist der Bereich Prävention. „Aber da ist uns Corona dazwischen gekommen“, bedauert er. Konkret geht es um den Selbstbehauptungskurs „Wir sind stark“. Jetzt hofft die Belegschaft der Sottrumer Dienststelle auf das neue Schuljahr. „Gerade Prävention bei Jugendlichen ist hier wichtig, denn die Samtgemeinde Sottrum hat mit die höchste Dichte an Kinder- und Jugendheimen im Landkreis.“

Öffnungszeiten sollen ausgedehnt werden

Aber auch generell die Jugendlichen zu informieren sei ein wichtiger Punkt: Zum Beispiel sind immer wieder Jugendliche auf E-Scootern ohne Kennzeichen unterwegs. „Das ist strafbar“, betont Kaiser. Grundsätzlich wolle man an die Jugendlichen herankommen, bevor sie straffällig werden.

Bei allem ist es ihm sehr wichtig, als Polizei wahrgenommen zu werden. „Wir werden mehr gesehen als vorher, das ist jedenfalls die Rückmeldung, die wir bekommen“, freut er sich. Dementsprechend sollen jetzt die Öffnungszeiten ausgedehnt und damit an die Rotenburger Zeiten angepasst werden, Ab dem 1. August ist die Sottrumer Dienststelle werktags von 7 bis 20 Uhr und samstags von 7 bis 12 Uhr besetzt. „Jeder kann dann jederzeit vorbeizukommen“, betont Kaiser. „Denn letztendlich sind wir auf Informationen angewiesen.“ Was er ebenfalls an seiner neuen Dienststelle schätzt: „Die Nähe ist toll, anders, als in größeren Dienststellen kann man sich hier für ein Gespräch auch mal Zeit nehmen.“ Verfügbar und ansprechbar zu sein – „das ist der Anspruch, den wir haben.“