Wenn Hilfe teuer wird: Tierhalter sehen sich mit erhöhten Gebühren für Veterinäre konfrontiert

Von: Nina Baucke

Teilen

Wenn ein Tier Hilfe braucht, sind ihre Halter nach wie vor auf einen Tierarzt angewiesen - auch bei einer höheren Gebührenordnung. © Tausendfreund

Seit Ende 2022 sehen sich Tierhalter einer neuen Gebührenordnung gegenüber, wenn es mit dem Vierbeiner, dem Vogel oder dem Fisch zum Arzt gehen muss. Aber auch für Veterinäre ergeben sich durch die Neuregelung einige Veränderungen, mit denen sie jetzt zu tun haben.

Sottrum – Wenn Tierärzte wie Marco Werhahn Beining und seine Kollegen in der Klinik für Kleintiere in Sottrum Vierbeinern im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne wieder auf die Beine helfen, sind die Kosten klar geregelt. Dafür sorgt die Gebührenordnung der Bundestierärztekammer. Seit dem vergangenen November ist diese erneuert und überarbeitet – und bringt für Tierhalter, aber auch für Tierärzte Änderungen mit sich. Das ist inzwischen für alle Beteiligten spürbar.

„Es sind angepasste Gebühren“, sagt Werhahn Beining. „Beispielsweise waren nach der alten Verordnung die Untersuchungen von Katzen günstiger, als die von Hunden. Dabei ist der Behandlungsaufwand für uns genauso hoch.“ Bedeutet: „Der Katzenbesitzer merkt es daher mehr, dass es teurer geworden ist, als der Hundebesitzer.“ Dazu kommt, dass die neue Gebührenordnung deutlich detaillierter verschiedene Positionen und Leistungen aufschlüsselt, „daher ist es für die Tierhalter gefühlt durchschnittlich 20 Prozent teurer als vorher“. Mit Kritik von Tierhaltern ist er dennoch noch nicht konfrontiert worden, und das hat auch damit zu tun, „dass der Sprung von der alten zur neuen Verordnung gar nicht so hoch war“, sagt der Veterinär. Dass jetzt verstärkt Tierhalter aus Kostengründen an ihren Tieren bestimmte Eingriffe nicht mehr vornehmen lassen, die Befürchtung hat er nicht. „Es gab vorher schon Menschen, die gewisse Sachen nicht haben durchführen lassen. Und das ist nicht mehr geworden.“

Unterscheidung zwischen Nutz- und Haustier

Einige der Neuerungen in der Gebührenordnung betreffen unter anderem Pferdehalter in besonderer Weise, denn „die neue Gebührenordnung unterscheidet Nutz- und Haustiere – und ordnet das Pferd in gewissen Konstellationen unglücklicherweise als Haustier ein“, sagt Hans-Jörg Oldenburger, Vorsitzender des Pferdezuchtvereins Rotenburg-Sottrum.

Die Krux bei dieser Sache: Für Haustiere sieht die Gebührenordnung höhere Kosten für den Hausbesuch vor. „An Punkten wie diesem fehlt mir in der neuen Gebührenordnung der Praxisbezug. Und vermutlich gibt es auch Tierärzte, die diese kritisch sehen. Aber grundsätzlich hängt das alles von der individuellen Perspektive ab“, macht er deutlich. Dazu kommt: Dass in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Kosten für tierärztliche Leistungen erhöht worden seien, „nur jetzt ist es noch einmal anders aufgeschlüsselt“.

Für Werhahn Beining ist es angesichts der erhöhten Gebühren eine empfehlenswerte Möglichkeit, zumindest für junge Tiere, Versicherungen abzuschließen. „Der Zeitpunkt für die jetzige Erhöhung ist leider schwierig, aber den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht“, erklärt Werhahn Beining. „Vielleicht wäre eine Staffelung besser gewesen.“

Ist eine Gebührenordnung überhaupt noch zeitgemäß? Wir propagieren doch sonst auch die freie Marktwirtschaft.

Deutlicher wird Oldenburger: „Warum ist die Gebührenregelung in diesem Fall überhaupt eine Sache der Politik? Warum sind tierärztliche Gebühren geschützt, wie zum Beispiel bei Schornsteinfegern und Steuerberatern? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Wir propagieren doch sonst auch die freie Marktwirtschaft, und daher besteht dann da die Frage, ob es überhaupt eine einheitliche Gebührenregelung braucht. Kein Land hat ein vergleichbares System.“ Zumal eine derartige Regelung von ihrer Entwicklung bishin zu ihrer endgültigen Verabschiedung viel Zeit in Anspruch nehme, „und in dieser Zeit ändern sich auch die Umstände“.

Was die neue Gebührenordnung für Pferdezüchter wie ihn für Folgen haben wird, ist seiner Ansicht nach noch „Glaskugelleserei“. Denn eines ist sicher: „Wenn ich für gewisse Routinevorgänge und Notfälle einen Tierarzt brauche, dann brauche ich ihn.“