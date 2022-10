Auf der Zielgeraden: Tennet führt Eigentümergespräche für Ersatzneubau Stade-Landesbergen

Von: Nina Baucke

Renate Gaus und Otto van Westrenen führen aktuell Eigentümergespräche. © Baucke

Für den Netzbetreiber Tennet geht es in den Planungen für den Abschnitt vier des Ersatzneubaus für die Leitung Stade-Landesbergen von Sottrum nach Verden auf die Zielgerade: Aktuell laufen mit den von der Leitung direkt betroffenen Eigentümern die Gespräche.

Hellwege – Vor fast zehn Jahren war der Netzbetreiber Tennet mit dem Ersatzneubau der Stromleitung Stade-Landesbergen beauftragt worden, inzwischen geht es auf die Zielgerade: So hatte das Unternehmen nun die Eigentümergespräche für den Abschnitt vier (Sottrum-Verden) auf dem Zettel. Allein in der Samtgemeinde Sottrum sind es rund 200 Eigentümer, mit denen sich Tennet zusammensetzt.

„Darin eingeschlossen sind alle, die in irgendeiner Weise direkt betroffen sind – sei es durch eine Zuwegung, Arbeits- oder Lagerfläche oder Überspannung“, erklärt Tennet-Pressesprecherin Renate Gaus.

Eingriff in den Boden

Sie ist überzeugt: „Genauso, wie es Erdkabelbefürworter gibt, gibt es auch die, die eine Freileitung vorziehen. Die Erfahrung, die wir immer wieder machen, ist, dass zum Beispiel für Landwirte die Erdverkabelung ein Eingriff in den Boden ist – wie auch natürlich ein Mast nicht gerne gesehen ist, da man den umfahren muss.“ Das sei die Feststellung, die sie und ihre Kollegen in den individuellen Gesprächen machten. „Wenn wir zum Beispiel Gespräche mit denen führen, die von einer Erdverkabelung betroffen sind, schauen die wiederum ganz anders darauf“, sagt Otto van Westrenen, wie Gaus zuständig für die Bürgerbeteiligung bei dem Projekt. „Die Mehrheit der Eigentümer ist sehr interessiert, beispielsweise was die Masten angeht. Vereinzelt kommen Wünsche danach, ihn etwas nach Norden oder Süden zu versetzen“, sagt Gaus. „Und viele sagen uns auch: ,Der Strom muss ja irgendwie zu uns kommen – und wenn es hier entlang ist.‘“

Es ist eine Verbesserung, auch, wenn es durch die Ersatzleitung landschaftlich nicht schöner wird.

Zu den Eigentümern, die eine Einladung zum Gespräch bekommen hatten, zählen auch die, die vom Rückbau der Bestandsleitung westlich von Hassendorf betroffen sind: „Das ist ja auch ein Punkt, bei der Planung des vierten Abschnitts: Die Bestandsleitung überspannt Wohngebiete in Hassendorf. Diese Menschen werden durch den Rückbau entlastet, und auch der Ersatzneubau ist so, wie er jetzt geplant ist, für Hassendorf die verträglichste Lösung.“ Auch für van Westrenen ein entscheidendes Argument: „Wir werden keine Masten mehr in Gärten stellen. Die alten Leitungen westlich von Hassendorf werden zurückgebaut, während wir bei der Neuplanung einen Abstand von 200 Metern zur Bebauung einhalten. Es ist eine Verbesserung, auch, wenn es durch die Ersatzleitung landschaftlich nicht schöner wird. Wir können ja nicht das Umspannwerk auflösen.“ Durch die Windenergieanlagen, das Fracking und eine potenzielle Gasleitung hätte man in Hassendorf eine Überbündelung, „aber das ist Aufgabe der Raumordnung. Für uns wird das natürlich bei der Elbe-Lippe-Leitung nochmal ein Thema sein.“

Masthöhe von 95 Metern

Dazu kommt: Ein Mast, geplant zwischen der Straße Vor der Wümme und dem Fluss selbst, soll 95 Meter hoch werden: „Zum einen überspannen wir so den Wald in ausreichender Höhe, zum anderen ist so in der Wümmeniederung kein weiterer Mast nötig, sondern erst wieder in 600 Metern Entfernung.“ Für die Baumaßnahmen müsse man einen Teil des Waldes roden, das will Tennet allerdings auch wieder kompensieren. „Und klar ist auch: Bei einer Erdverkabelung können auf der Trasse keine Bäume wieder gepflanzt werden“, so Gaus.

Aktuell läuft bis zum 12. November das Beteiligungsverfahren, in 2023 soll noch ein Erörterungstermin mit Behörden, Einwendern und Tennet als Vorhabenträger folgen. Ende 2023 erwartet Tennet dann einen Beschluss. Der Abschnitt vier ist der letzte von insgesamt sieben, bei dem ein behördlicher Beschluss noch aussteht, so ist der Abschnitt eins bereits betriebsbereit sowie zwei und drei im Bau. „Wir haben unsere Arbeit der vergangenen vier Jahre geleistet, und für uns ist es ab jetzt eine ungewisse Zeit. Es geht jetzt um die Frage, inwieweit wir richtig argumentiert haben“, sagt van Westrenen. „Ansonsten warten wir jetzt ab, was da noch kommt.“