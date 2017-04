Tempo 30 am Kindergarten

Gemeinderat Bötersen winkt Beschlüsse aus den Ausschüssen durch

+ Der Spielplatz „Auf dem Kamp“ befindet sich in einem guten Zustand, wurde gerade erst wieder instand gesetzt. - Foto: Daus

Bötersen - In den Ausschüssen Planung und Verkehr sowie Friedhof und Umwelt der Gemeinde Bötersen waren für die aktuelle Ratssitzung einige Empfehlungen zusammengetragen worden, denen die Ratsmitglieder einstimmig folgten. Zunächst hatte sich der Ausschuss Planung und Verkehr mit dem Zustand der Spielplätze befasst und sich für einen Rückbau beim Spielplatz „In der Worth“ ausgesprochen. Das Grundstück solle dann als Baugrundstück ausgewiesen werden. In der „Worthkoppel“ seien die Spielgeräte aktuell in einwandfreiem Zustand, und der Spielplatz „Auf dem Kamp“ wurde gerade wieder instand gesetzt. In Höperhöfen am „Höper Hus“ seien Maßnahmen angedacht, deren Fertigstellung bis spätestens zum Erntefest vollzogen sein sollen.