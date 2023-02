Tanz der Endorphine: Hanne und Klaus Werner beenden ihre Vorstandsarbeit beim TC Wieste

Von: Nina Baucke

Hanne und Klaus Werner: Die Vorstandsarbeit ist Geschichte, das Tanzparkett noch lange nicht. © Baucke

31 Jahre lang hat sich Hanne Werner als Sportwartin im TC Wieste engagiert, auf 25 Jahre Pressewart bringt es ihr Mann Klaus Werner. Jetzt hängen sie ihre Vorstandsämter an den Nagel. Dem Tanzparkett allerdings will das Ehepaar aus Benkel treu bleiben.

Sottrum/Benkel – Die Aula, die der Tanzclub Wieste für seinen Trainingsabend nutzt, ist belegt, ein Ersatzort oder ein neuer Termin muss her. Jetzt eine Lösung zu finden, war etliche Jahre lang die Aufgabe von Hanne und Klaus Werner – seit Kurzem nicht mehr. „In den ersten Tagen habe ich mich immer gefragt, warum mein Handy so ruhig ist“, sagt Klaus Werner. „Aber jetzt will ich auch nicht mehr nachgucken.“ „Tust du doch!“, korrigiert ihn seine Frau mit einem Lachen.

Ganz so einfach und von heute auf morgen lassen sich für ihn offenbar die 25 Jahre Engagement im Vereinsvorstand des TC Wieste nicht wegwischen. 31 Jahre sind es sogar bei seiner Frau, seit 1991 fungierte Hanne Werner als Sportwartin. „Früher war meine Aufgabe, die Anmeldungen für Turniere schriftlich fertigzumachen und spontane Änderungen der Trainingssituation abzutelefonieren“, sagt die Benkelerin. „Aber das hat sich im Lauf der Jahre schon sehr vereinfacht.“ Dennoch hatte das Paar allein für das Vorstandengagement immer einiges auf dem Zettel, neben den Turnieranmeldungen zum Beispiel auch die Organisation des Gruppenunterrichts außerhalb der regulären Trainingsabende in Sottrum.

Kein Abschied vom Tanzparkett

Aber auch, wenn sie ihre Vorstandsposten nun ad acta legen: Das Tanzparkett wollen Hanne und Klaus Werner nicht verlassen. Zum einen sind da die Trainingsabende zweimal in der Woche, „und da wissen wir nie, wer kommt“, sagt Klaus Werner. Jeder ist willkommen, „aber es sind keine Tanzkurse, wo wir von Einheit zu Einheit aufbauen“, erklärt er. Stattdessen erklärt das Paar die Schritte, beantwortet Fragen, gibt individuelle Hilfestellungen. „Vor allem, dass bei diesen Trainingsabenden auch Anfänger immer wieder dabei sind, schätzen wir sehr“, betont Hanne Werner. „Und wenn die irgendwann auch einen der schwereren Tänze hinbekommen, ist das für uns ein super Feedback.“ Dabei sind es vor allem Paare von außerhalb, die bei diesen Abenden dazustoßen, weniger von innerhalb des TV Sottrum. „Das Schöne ist, dass alle möglichen Altersgruppen gemeinsam trainieren“, freut sich Klaus Werner.

Auch an Turnierteilnahmen will das Paar festhalten – auch, wenn der Betrieb seit Corona ziemlich eingebrochen ist, wie die beiden Tänzer resümieren: „Früher standen um die 250 Turniere deutschlandweit auf dem Plan, im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 50.“ Sie selbst kamen früher noch auf 20 Turnierteilnahmen im Jahr, seit der Pandemie sind es deutlich weniger.

Lernt, Frust über so etwas zu akzeptieren.

Aber auch nach vielen Jahren gemeinsam auf dem Parkett genießen die Werners das Tanzen – vor allem beim Slow Foxtrott. Zum einen ein sehr schwieriger Tanz, da dieser im Gegensatz zum Walzer auf einem Viervierteltakt getanzt wird – aber mit drei Schritten. „Da braucht man ein wenig, bis man das fühlt“, sagt Hanne Werner. Aber gerade beim Slowfox sei es emotional, miteinander zu reagieren: „Man spielt mit der Musik. Das sind Glücksgefühle“, schwärmt sie. Trotz Endorphine spielt auch der Ehrgeiz eine Rolle: „Als wir 1989 mit dem Turniertanz angefangen haben, hatten wir unseren Startpass, in den immer die Platzierungen eingetragen wurden“, erinnert sich Klaus Werner. „Anfangs stand da immer ,letzter Platz‘. Da habe ich gesagt: Wenn das so weitergeht, höre ich wieder auf.“ Er lacht: „Als Nächstes kam ein dritter Platz.“ Ansporn genug, für eine Turniertanzkarriere, die schon mehr als 30 Jahre andauert. „Das Schwierige dabei ist: Man kann aus der Bewertung nichts lernen“, weiß das Paar. „Selbst, wenn alles richtig war und die Preisrichter sich an bestimmten Kriterien orientieren: Ein anderes Paar muss einfach nur schöner getanzt haben, und schon reicht es nicht mehr.“ Turnierneulingen geben sie daher vor allem immer eines mit: „Lernt, Frust über so etwas zu akzeptieren.“

Drei Mal pro Woche trainieren Hanne und Klaus Werner für sich, „nur noch“, wie sie sagen. Alle zwei Wochen geht es zudem zu gezielten Trainerstunden nach Elmshorn. „Wenn, dann macht man soetwas ernsthaft und nicht mal eben so“, betont Hanne Werner. Von daher ist mit dem Tanzen aufzuhören für das Paar keine Frage: „Sitzen kann man noch lange genug.“