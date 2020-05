Tablets für die Kinderklinik

+ Chefarzt Dr. Christof Kluthe freut sich über die Aktion, Susanne Heitmann und Jannis Niestädt sind stolz. Foto: Beims

Rotenburg/Hellwege – Für die derzeit 18 Kinder in der Kinderklinik des Diakonieklinikums kann die Corona-Zeit mitunter lang werden: Im Krankenhaus gibt es einen Besucherstopp, lediglich auf der Kinderstation werden Ausnahmen gemacht. Und auch die sind begrenzt: Maximal ein Elternteil darf vor Ort sein. „Und die Klinikclowns sind nicht hier, was uns sehr wehtut“, erklärt Chefarzt Dr. Christof Kluthe im Gespräch mit Susanne Heitmann vom Eichenhof Hellwege und ihrem Sohn Jannis Niestädt. Dass die beiden vor Ort sind, hat einen besonderen Grund: Der Eichenhof hat eine Spendenaktion für die Kinder ins Leben gerufen. Dabei sind 3 000 Euro zusammengekommen: 2 860 Euro aus Spenden, die restliche Summe stockt Heitmann auf – auch wenn ihr das in der momentanen Situation nicht leicht fällt, wie sie zugibt. Mitarbeiter, Freunde und Bekannte haben sich beteiligt, sogar aus dem Ausland kam finanzielle Unterstützung. „Damit haben wir unser Ziel erreicht“, freut sich Niestädt. „Wir wollten für die Kinder was tolles schaffen.“ Denn dass es einsam werden kann, weiß Kluthe, trotz aller Bemühungen. „Ein Mädchen hier hat drei Geschwister, das ist schwierig zu organisieren für die Eltern.“ Über die Plattform www.betterplace.me hatte das Eichenhof-Team in den letzten Wochen daher gesammelt, um mithilfe von Tablets den Kindern ein wenig Ablenkung bieten zu können und die Chance, ihre Familien und Freunde zumindest über die Kamera zu sehen. Vier Geräte können nun angeschafft werden. Damit sind auch die Klinikclowns wieder präsenter, denn diese drehen jede Woche ein Video für ihren Youtubekanal – alles für ein Kinderlachen. acb