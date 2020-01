Ein Taakener Kompromiss?

Horstedt/Reeßum – Der Vorschlag ist neu und aus Sicht von Reeßums Gemeindebürgermeister Marco Körner geradezu charmant. In der Frage nach einem Hortstandort im Norden der Samtgemeinde deutet sich eine weitere Alternative an. Der Taakener Spielkreis könnte diesen in Zukunft beherbergen. Diesen Vorschlag hatte dem Vernehmen nach Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag bei einem Treffen der Spitzen der Gemeinden Horstedt, Reeßum und der Samtgemeinde Sottrum gemacht. Ein Kompromiss, den die Beteiligten wohl nur zu gerne zur Kenntnis genommen haben.

Eigentlich sollen die in der Samtgemeinde flächendeckend geplanten Horte an den Schulstandorten eingerichtet werden. Bei den meisten funktioniert der Plan auch soweit. So wird sich Hellwege am bereits seit Jahren bestehenden Hort in Ahausen beteiligen, sofern Hellweger Kinder diesen nutzen. Bötersen, wo das alte Lehrerhaus an der örtlichen Grundschule genutzt werden soll, und Hassendorf sind sich unter den gleichen Bedingungen weitgehend einig. Und Sottrum plant etwas Eigenes. Nur in Horstedt ziehen sich die Planungen hin. Die Belegschaft der dortigen Löwenzahn-Grundschule, so das Horstedter Ratsmitglied und erster stellvertretender Bürgermeister Werner Dannigkeit (CDU) während einer Sitzung am Montagabend, ist von einem Hort im Haus wenig begeistert. Allenfalls das sogenannte Waldhaus nebenan könne umgebaut werden. Die Alternative wäre der Kindergarten, der ist allerdings einige hundert Meter von der Grundschule entfernt. Ohnehin hatte der Gemeinderat vor einiger Zeit dafür gestimmt, die Planung an die Samtgemeinde zu übertragen.

Seitdem stockte das Thema weitgehend in Horstedt. Der Beschlussvorschlag am Montag sah vor, dass es in der Gemeinde vorerst keinen Hort geben sollte. Am Nachmittag kam dann der neue Vorschlag seitens der Samtgemeinde auf den Tisch. Daher hat man eine endgültige Entscheidung am Abend auch zunächst vertagt, bis weitere Ergebnisse vorliegen. „Wir müssen mit Reeßum in Kontakt bleiben, um das beste für beide Gemeinden zu finden“, so Bernhard Goldmann (WFB).

Für Dannigkeit wäre die Taakener Lösung eine „Win-win-Situation“. Dort könne man eine Betreuungsstelle aufstocken, zudem gebe es eine Turnhalle und einen neuen Spielplatz in unmittelbarer Umgebung. Probleme könne allerdings die Logistik bereiten. Zu erörtern wäre, wie die Horstedter Schüler nach Taaken kommen würden. Möglich wäre ein Bus auf Kosten der Eltern.

Reeßum selbst ist an drei Schulbezirken beteiligt. Die Schüler aus dem Kerndorf gehen zur Löwenzahn-Grundschule, die Clüversborsteler nach Sottrum und Schleeßeler nach Bötersen. Man sei bereit, sich an allen drei zu beteiligen, so Körner gegenüber der Kreiszeitung. Wenn Horstedt aber keinen Hort stellt, „müssen wir eine eigene Lösung finden“. Da Reeßum selbst keine Grundschule hat, würde auch dann der Taakener Spielkreis ins Blickfeld rücken. Dieser ist sozusagen als „kleiner Kindergarten“ zu verstehen. Die Betreuungszeit dort endet um 13 Uhr. Danach wäre Zeit für einen Hort. Die Samtgemeindeverwaltung prüft laut Körner derzeit, ob ein Hort im Spielkreis überhaupt eine Betriebsgenehmigung bekommen würde und ob Umbaumaßnahmen nötig wären. Denkbar seien in diesem Zusammenhang ein Küchenbereich und ein Büroraum. Beim Reeßumer Rat selbst steht das Thema Hortbetreuung am Montag, 27. Januar (19.30 Uhr, Gasthaus Seeger) auf der Tagesordnung.