Suche nach Schnittmengen

Sottrum – Die Positionen der Grünen zur heimischen Landwirtschaft sind als kontrovers bekannt. Wohl deswegen suchten die Landwirte von Land schafft Verbindung (LSV) auf dem Neujahrsempfang Kontakt mit dem Sottrumer Gemeindeverband. Das Ergebnis war nun eine Diskussionsveranstaltung zusammen mit der landwirtschaftlichen Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen, Miriam Staudte. Moderator Lühr Klee betonte zu Beginn, gleiche Schnittmengen suchen zu wollen. „Damit können wir dann Initiativen für den Landtag oder kommunal starten“, sagte er. Teilweise konnte er sein Versprechen erreichen. „Dass die Grüne die pauschal 20 Prozent weniger Düngung so klar ablehnt, hätte ich nicht gedacht“, sagte zum Beispiel ein Landwirt nach der dreistündigen Veranstaltung.

Denn: „Die 20 Prozent von Frau Klöckner sind pauschal und viel zu undifferenziert. Die Qualität der Messstellen ist ein Problem für die Akzeptanz der neuen Düngeverordnung“, erklärte Staudte. Der Grünen-Ansatz sei, von roten Gebieten zu roten Betrieben zu kommen und eine flächengebundene Tierhaltung durchzusetzen. Sie forderte mehr Nährstoffkreisläufe, auch überbetrieblich, als Lösungsansatz, was die Landwirte bereits als gängige Praxis beschrieben. Auch plädierte Staudte, prophylaktisch zu handeln, weil unklar sei, wie das Grundwasser in 20 bis 30 Jahren auf die Düngung reagiere.

Zunächst wählte Klee jedoch das Thema faire Preise für landwirtschaftliche Produkte, um mit einer größeren Schnittmenge zu starten. Nicht wenig überraschend wurde diese bei den Themen Insektenschutz und Düngeverordnung immer weniger unter den knapp 150 Gästen.

LSV fordere laut Staudte vor allem mehr Wertschätzung und bessere Planbarkeit. „Da können wir mitgehen“, meinte sie. Staudte nimmt eine zunehmende Entfremdung zwischen Landwirten und Verbrauchern war, was Ursache für viele Probleme sei, besonders auf dem Markt für die Endprodukte. Die Zielsetzung, auf dem Weltmarkt heimische Produkte absetzen zu wollen, sei der eigentliche Ursprung für das jetzige Dilemma; immer mehr müsse zu niedrigeren Kosten produziert werden. „Grüne sind nicht gegen Welthandel, aber von was profitieren wir wirklich?“, fragte Staudte. Die Schweinemäster im Raum wiesen darauf hin, dass in Deutschland eher das Filet gefragt sei und der Rest vom Schwein exportiert werden müsse. „Es sollte noch mehr im Binnenmarkt abgesetzt werden“, sagte Staudte und äußerte ihr Entsetzen, wie billig das Fleisch vom Handel verramscht werde. Drei bis fünf Milliarden Euro würde der Umbau der Tierhaltung in Deutschland pro Jahr kosten. „Das soll mit Abgaben und höheren Preisen finanziert werden“, forderte sie. „Ich bin zuversichtlich, dass die Abgaben an die richtigen Empfänger fließen werden.“

Diese Wahrnehmung unterschied sich von der Erfahrung der Landwirte. „Wir sind schon zu oft von der Politik enttäuscht worden“, hieß es. Gerade beim Fleisch sei keine eindeutige Kennzeichnung für Konsumenten gegeben, so die Grüne. Der Konsument solle sich nicht mehr „wegducken“ können an der Kasse, wenn er zum Billigfleisch aus Massentierhaltung greift.

Carsten Lodders von der Landwirtschaftskammer Bremervörde merkte an, dass die Kostenstrukturen der Betriebe meist sehr unterschiedlich seien. Die Landwirte forderten Unterstützung beim Schutz vor Billiglebensmitteln aus der EU und außerhalb sowie ein „Fair Play“ bei den Produktionsbedingungen. Der Eiermarkt war dabei ein detailliert diskutiertes Beispiel.

Beim Reizthema Insektenschutz forderten die Landwirte mehr Teilhabe von der Poltik. „Wir sind Teil der Lösung und nicht das Problem“, sagte Dirk Koslowski von LSV. Er wolle eine gemeinsame Lösung, statt alles über ordnungspolitische Verbote zu regeln. So sei die Bejagungsschneise ein praktikables Projekt im Landkreis Rotenburg, um durch den Wildwuchs am Feldrand keine Flächenkürzungen zu bekommen.

Staudte brachte das Problem der Flächenversiegelung ins Spiel. „Naturschutzmaßnahmen müssen abgegolten werden und nicht zulasten der Landwirtschaft erfolgen“, sagte sie. So sollte auch der Schutz von Gelegen bei Bodenbrütern auf einer genutzten Fläche entsprechend gefördert werden. Deswegen solle die EU-Agrarförderung dementsprechend in Richtung Naturschutzmaßnahmen qualitativ umgebaut werden, was Skepsis bei den Landwirten hervorrief.