Rettung für die Substanz: Straßensanierung in Sottrum und Everinghausen

Von: Nina Baucke

Ab Montag ist die Alte Dorfstraße bis Anfang Februar voll gesperrt. © Röhrs

In den kommenden drei Wochen geht die Gemeinde Sottrum ihre Prioritätenliste in Sachen Straßensanierungen an. Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer müssen dabei mit Sperrungen rechnen.

Sottrum – Sie liegt schon länger in der Schublade der Gemeinde Sottrum: die Prioritätenliste, nach der eine Reihe von Straßen auf Gemeindegrund dringend in Angriff genommen werden soll. Ab kommenden Montag soll es mit drei Straßen, beziehungsweise -Abschnitten losgehen. „Wir beginnen da, wo wir die größte Dringlichkeit sehen“, sagt Eckhard Behrens vom Bauamt der Samtgemeinde.

Dabei dreht es sich um Vorhaben, die die Gemeinde bereits 2022 auf dem Zettel hatte. Als Startschuss, „um dann die Prioritätenliste sukzessive abzuarbeiten“, macht Behrens klar. „Aber natürlich je nach dem, was die Haushaltslage zulässt.“

Umstände für Anwohner

Die Sanierungsarbeiten bringen allerdings auch einige Umstände für Anwohner mit sich, denn die Sanierungsmaßnahmen, die anstehen, können nur unter Vollsperrung umgesetzt werden. Den Beginn macht die Alte Dorfstraße im Bereich des Fitnessstudios. Bis zum 3. Februar sollen die Arbeiten dort dauern. Ausweichparkplätze für die Nutzer der Einrichtung sollen die Stellflächen an der Sportanlage „Alte Dorfstraße“ sein. Auch das Sackgassen-Hinweisschild an der Einmündung Feldstraße wandert bis zum Abzweig der Alten Dorfstraße von der Bergstraße aus. „Sperrungen sind natürlich vor allem mit Blick auf den Lkw-Verkehr dort immer ein zweischneidiges Schwert: Wir müssen die Leute ja ihre Häuser erreichen lassen, ebenso muss der Lieferverkehr für die Anwohner als auch der landwirtschaftliche Verkehr da durch“, sagt Behrens.

Es wird höchste Zeit, dass wir daran gehen – bevor die Substanz der betroffen ist.

Parallel zu den Arbeiten an der Alten Dorfstraße, nämlich vom 24. bis zum 31. Januar, sollen die Arbeiten in Everinghausen im Bereich Zwischen den Bergen und Erikaweg laufen, hier ist das Befahren „in der Zeit nur sehr eingeschränkt möglich“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. In dem selben Zeitraum stehen die Sanierungsmaßnahmen im Dodenberger Weg ab Einmündung In der Heide bis einschließlich Einmündung Eichhörnchenweg an. Je nach Fortschritt kann sich die Bauzeit allerdings auch noch verkürzen, stellt die Gemeinde in ihrer Mitteilung in Aussicht. Dennoch wird es eine Herausforderung: „In den Straßen, die jetzt an der Reihe sind, gibt es einiges zu tun, Schlaglöchern beispielsweise. Von daher wird es höchste Zeit, dass wir daran gehen – bevor die Substanz der betroffen ist“, erklärt Behrens. „Denn zum Beispiel auf der Alten Dorfstraße kommt zusätzlich zum normalen Verkehr auch noch die Belastung durch die Lastwagen obendrauf. Und wenn wir erst einmal an den Unterbau ran müssen, wird es richtig teuer. Aber das ist bei den jetzt in Angriff genommenen Straßen noch nicht der Fall.“ Dennoch will sich die Gemeinde Stück für Stück da vorarbeiten.

Überblick dank Software

„Letztendlich sind viele der Straßen 50 Jahre alt – daher kann es sein, dass sie alle in absehbarer Zeit mal dran sind, und an einigen Stellen wird es mit dem einfachen Flicken nicht getan sein“, so der Bauamtsleiter. Um darüber einen Überblick zu bekommen, verfügt die Samtgemeinde mittlerweile über eine Software, die per Handykamera beim Befahren die Straße analysiert und den vorhanden Sanierungsbedarf ermittelt und direkt an die zuständigen Stellen weitergibt. „Dann werden wir ein entsprechendes Bauprogramm anschieben“, so Behrens. „Und das werden in den kommenden Jahren einige Straßen sein.“