Straßensanierung in Reeßum: Bürger pfeifen Rat zurück

Von: Antje Holsten-Körner

Der Wunsch vieler Bürger wurde erfüllt: Die ursprüngliche beschlossene Sanierung des nur den wenig befahrenen Feldhofswegs wird zurückgestellt. © Holsten-Körner

Eigentlich hätte in Reeßum der Feldhofsweg als Nächstes saniert werden sollen. Doch dieser sei viel zu wenig befahren, damit sich das lohne, so einige Bürger. Sie stellen einen Einwohnerantrag und fordern eine Neuaufstellung des Sanierungsplans. Der Rat hat sich dem nun gebeugt.

Reeßum – Auch das ist Teil gelebter Demokratie: Der Gemeinderat Reeßum hat auf Wunsch vieler Bürger seine Entscheidung zur Sanierung des Feldhofswegs aufgehoben. Anlass dafür war eine von Doris Lünsmann als Einwohneranfrage initiierte Unterschriftenaktion. Nun soll eine Arbeitsgruppe zudem ein neues, aussagekräftigeres Straßenzustandskataster entwickeln.

Rückblick: Während der öffentlichen Sitzung am 20. März hatte der Rat mit einer Gegenstimme die Sanierung des Reeßumer Feldhofswegs mit einem Volumen von 145 000 Euro beschlossen. Grundlage für die Entscheidung war das im vergangenen Jahr von einem Ingenieurbüro aufgestellte Straßenzustandskataster, bei dem die Schäden aufgenommen worden waren. Daraus erstellte das Büro eine Reihenfolge der Sanierung, aber ohne die jeweilige Bedeutung der Straße für den Ort und die Frequentierung zu berücksichtigen. Schon bei der anschließenden Bürgerfragestunde brachten Anwesende ihr Unverständnis zum Ausdruck, dass so viel Geld für eine so wenig genutzte Straße investiert werden soll. Dazu gehörten Matthias Fricke und Dieter Precht.

Precht, Wegemeister in Taaken und viele Jahre Ratsherr, zweifelte dazu die Sinnhaftigkeit der für 2024 vorgesehenen Sanierung der Taakener Straße Am Eichhof an. „Dort fährt doch kaum jemand, während es an wichtigen Straßen viele Schäden gibt.“ Auch in den nächsten Tagen waren in Reeßum immer wieder Gespräche zu hören, bei denen Bürger ihre Verwunderung über die Entscheidung zeigten. Das nahm Doris Lünsmann, die vom Ratsbeschluss aus der Rotenburger Kreiszeitung erfahren hatte, zum Anlass, eine Einwohneranfrage zu initiieren.

Ziel dieser Unterschriftenaktion: Nicht nur den Beschluss aufzuheben und stattdessen eine andere Straße in Reeßum zu sanieren, sondern auch das Straßenzustandskataster so zu überarbeiten, dass bei der Auswahl auch Nutzung und Frequentierung berücksichtigt werden. Außerdem sollte das Kataster in einer öffentlichen Sitzung vorgestellt werden.

Die Resonanz war überwältigend, denn kaum ein Angesprochener wollte sich nicht an der Aktion beteiligen. So waren innerhalb weniger Tage weit mehr als die 90 benötigten Unterschriften zusammen. „Immer wieder wurde der Wunsch geäußert, Im Dorfe/Stuckenborsteler Weg, für viele Bürger die Anbindung zur Autobahn, zu sanieren“, so Doris Lünsmann, die an diesen Straßen bis zu 13 Zentimeter tiefe Löcher gemessen hatte.

Obwohl nicht alle Formalitäten – wie beispielsweise die wörtliche Wiedergabe des Antrages auf der Unterschriftsliste – eingehalten wurden, nahm Bürgermeister Julian Loh die Themen aus dem Einwohnerantrag auf die Tagesordnung. Vor der Beratung holte er sich jedoch die Zustimmung der Ratsmitglieder ein. „Das Ergebnis ist identisch, denn auch bei einem zugelassenen Einwohnerantrag hätte es nur eine Beratung gegeben. Eine Änderung der Entscheidung ist damit nicht zwingend verbunden“, sagte er und hob hervor, dass am Straßenzug Im Dorfe/Stuckenborsteler Weg die großen Löcher beseitigt wurden. „Ende der Woche kommt eine Asphaltkolonne und beseitigt die oberflächlichen Schäden.“

Einwohnerantrag Der Gesetzgeber hat die Hürde für einen Einwohnerantrag gemäß §31 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz hoch angesetzt. So müssten die Anträge schriftlich angezeigt werden. Die Kommune erstellt unverzüglich nach der Anzeige des Einwohnerantrags eine Schätzung der Kosten für die Erfüllung des Begehrens, die in den Antrag aufzunehmen ist. Außerdem muss jede Unterschriftenliste den vollen Wortlaut des Einwohnerantrags enthalten. Bei Gemeinden und Samtgemeinden mit bis zu 10 000 Einwohnern werden die Unterschriften von mindestens fünf Prozent der Einwohner benötigt, ausreichend sind jedoch 400.

Da Jahrzehnte kaum Geld in die Straßen investiert wurde, erklärte er weiter, werden über kurz oder lang 86 Kilometer saniert werden müssen. Das geschätzte Volumen liegt aus heutiger Sicht bei acht Millionen Euro. Loh appellierte an seine Ratskollegen, trotz des Einwohnerantrages, weiterhin an der Sanierung des Feldhofswegs festzuhalten. „Ich befürchte, dass eine Realisierung einer anderen Straße in diesem Jahr nicht mehr machbar ist“, meinte er.

Die Überarbeitung des Katasters und die öffentliche Vorstellung hielt er dagegen für sinnvoll. Auch für Ines Holste aus Taaken stand fest, dass die Sanierung durchgeführt werden soll: „Der Zug hat Fahrt aufgenommen. Wir arbeiten den Plan ab.“ Dieser Meinung schlossen sich auch Katrin Martens (Taaken) und Marco Bruns (Schleeßel) an und erinnerten nochmals, dass viele Jahre „an den Straßen nichts gemacht worden war“. Als problematisch sah Bruns ebenfalls die Einarbeitung der Frequentierung einer Straße. „Das ist schwierig. Also lassen wir es so wie es ist“, sagte er.

Inzwischen hatte der Bürgermeister eine Sitzungsunterbrechung beantragt, um die Meinung der rund 30 anwesenden Bürger einzuholen. „Ich halte es für sinnvoll, dass der Feldhofsweg derzeit nicht saniert wird, da kaum Verkehrsbelastung auf dieser Straße ist. Das Straßenzustandskataster ist in der vorliegenden Form nicht aussagekräftig“, leitete Lohs Vorgänger Marco Körner die Diskussion zwischen Rat und Bürgern ein. Da er als Bauingenieur beruflich in der Gemeinde Sottrum und der Samtgemeinde mit der Aufstellung von Straßenzustandskatastern betraut wurde, bot er an, bei einer Arbeitsgruppe mitzuwirken. „Der Rat sollte abwarten, welches Ergebnis die Ergänzung um weitere Bewertungspunkte ergibt“, empfahl Körner.

Es gab sogar noch ein weiteres Angebot eines Fachmannes zur Mitarbeit. Dies kam von Neubürger Maurice Braber. Auch für den Bauingenieur, der beruflich beim Landkreis Osterholz den Straßenbaulastträger vertritt, ist das Kataster kein Fremdwort. Trotzdem konnten sich die Ratsmitglieder noch nicht zu einer Überarbeitung durchringen. Nachdem nach 50 Minuten und reichlich Redebeiträgen die Sitzung wieder aufgenommen worden war, bat Marco Bruns vier Reeßumer Ratsmitglieder direkt um ihre Statements. „Man sollte die Meinung aus dem Dorf nicht vergessen, aber ich bin sehr gespalten“, gab es von Michael Cordes keine klare Aussage. Ebenfalls Frederik Wahlers tat sich mit einer Entscheidung schwer: „Wir haben das Kataster erstellen lassen, um Diskussionen zu vermeiden. Der Feldhofsweg passt in den Haushalt für 2023“, sagte er. Dagegen waren sich Jürgen Worthmann und Sonja Clemens einig, dass die Sanierung des Feldhofswegs zurückgestellt und das Geld nach Überarbeitung investiert werden sollte.

Mit Spannung wurde die anschließende Abstimmung erwartet. Dabei votierten fünf Ratsmitglieder für die Aufhebung des Beschlusses, die anderen fünf enthielten sich. Bei einer Enthaltung wurde die Einsetzung einer Arbeitsgruppe beschlossen, einer anschließenden Veröffentlichung stimmte ein Kommunalvertreter nicht zu, drei enthielten sich.