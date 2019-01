Mit der Stimme mehr Eindruck machen - gewusst wie

Stimmcoaching begeistert Landfrauen

+ © Ujen Stimmcoach Rebecca Heyer begeisterte die Rotenburger Landfrauen durch ihren Vortrag über Stimmbildung. © Ujen

Sottrum - Mit 255 Teilnehmerinnen war am Samstag bei der Frühstücksversammlung der Rotenburger Landfrauen im Sottrumer Gasthaus Röhrs auch das letzte Eckchen besetzt. Nach der Begrüßung erteilte die Vorsitzende Regina Meyer Heike Herrmann das Wort, die in ihrer Praxis in Wohlsdorf mit ätherischen Ölen arbeitet. In ihrem Kurzvortrag gab sie den Gästen einen Einblick, inwieweit sich Öle „auf das Wohlbefinden, die emotionale Balance und die ganzheitliche Gesundheit“ auswirken.