Stehenlassen?

Nach 20 Jahren Laufzeit fallen Windkrafträder aus der garantierten Einspeisevergütung. Für die Betreiber stellt sich dann die Frage, ob man sie aufbereiten möchte oder zurückbaut. Ersteres geht allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. So werden zum Beispiel die Windräder in Hassendorf an der Bundesstraße 75 wegen des Raumordnungsplanes auf absehbarer Zeit verschwinden.

Hassendorf – Man kann sich sicher darüber streiten, ob gerade ältere Windräder mittlerweile ins Landschaftsbild ihres Standorts gehören. Die Sottrumer und Hassendorfer werden sich nach fast 20 Jahren wohl schon an den kleinen Windpark an der Bundesstraße 75 gewöhnt haben. Die Windräder gehören zu den älteren im Südkreis. Während man zum Beispiel im Osten Rotenburgs darüber nachdenkt, neue Anlagen zu errichten, denken die Betreiber in Hassendorf langsam darüber nach, welche Zukunft sie dort überhaupt noch haben. Man kann sagen, dass sie die längste Zeit im Betrieb waren.

Was das geplante Projekt zwischen der Kreisstadt und Wohlsdorf und die bestehenden Windräder in Hassendorf unterscheidet: Ersteres entsteht auf einer sogenannten Potenzialfläche im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP), das aktuell noch ausgearbeitet wird. Die Hassendorfer Anlagen hingegen liegen in einem Bereich innerhalb von 1 000 Metern zur nächsten Wohnbebauung, in dem der Bau von Windrädern heute nicht mehr erlaubt ist.

In den kommenden Jahren, nach 20 Jahren Laufzeit, endet in Hassendorf die gesetzlich garantierte Einspeisevergütung. Und nicht nur dort: „Der große Ausbau der Windenergie hat in den 90er-Jahren begonnen. Jetzt kommen mehr und mehr Windparks in die Phase, wo überlegt werden muss, ob Repowering an diesem Standort möglich ist, ob es sinnvoll ist“, sagt Rainer Heinsohn der Cuxhavener Firma PNE, die die Hassendorfer Windräder entwickelt und verkauft hat, aber sie für die Eigentümer weiterhin technisch und kaufmännisch betreut. Repowering bedeutet de facto ein Windpark-Neubau an alter Stelle – mit moderneren, leistungsfähigeren und vermutlich höheren Anlagen. Der Haken in Hassendorf für PNE: Da das Gebiet ist im neuen RROP nicht mehr für Windkraft vorgesehen ist, ist ein Repowering erst einmal nicht möglich.

Das betrifft in Zukunft wohl auch weitere Windkraftanlagenbetreiber. Viele der vor rund 20 Jahren oder noch früher im Südkreis Rotenburg erbauten Anlagen stehen im aktuellen RROP-Entwurf nicht mehr in den Potenzialflächen für größere Windräder. „Generell dürfte ein Repowering an Standorten, die nicht in einem RROP-Vorrangstandort liegen, eher schwierig sein“, so Christine Huchzermeier, Sprecherin des Landkreises. Die Frage lasse sich aber nur im Einzelfall beantworten. „Hierbei dürfte die Höhe einer neuen Anlage von entscheidender Bedeutung sein.“

Aktuell fristet das Repowering im Landkreis noch ein Nischendasein. Konkrete Zahlen nennt Huchzermeier nicht. Anträge in diese Richtung gebe es allerdings kaum. „Im Landkreis Rotenburg wird bisher nur in wenigen Einzelfällen repowert. Eine steigende Tendenz ist derzeit nicht erkennbar.“ Auch zur Frage, ob in Zukunft vermehrt Windräder abgebaut werden könnten, sei keine belastbare Aussage seitens des Landkreises möglich.

Die fünf von PNE betriebenen Windkraftanlagen in Hassendorf haben im Mai 2001 ihre Baugenehmigung erhalten. Man kann sich also ausrechnen, wie lange sie noch wirtschaftlich sind. Eine garantierte Einspeisevergütung endet nach 20 Jahren Betriebszeit. Anschließend haben die Betreiber die Wahl: Lohnt es sich, den in Hassendorf erzeugten Strom auf dem freien Markt anzubieten? Oder ist ein Rückbau der Anlagen wirtschaftlich sinnvoller? „Windräder sind in der Regel für 20 Jahre konstruiert“, sagt Ludwig Stein, Leiter Repowering bei PNE. Danach müsse eine Anlage überprüft werden, wie lange sie wohl noch halten werde. Das hänge von der Belastung in der Betriebszeit ab. Es spielt am Ende vieles in die Entscheidung mit rein: Verschleiß und kurze Laufzeiten der Verträge mit den Stromhändlern. Aber auch der Bestandsschutz, den diese Anlagen genießen. „Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen bis hin zum Austausch von einzelnen Anlagenbestandteilen sind im Rahmen des Bestandschutzes zulässig“, so Huchzermeier. Ein Aspekt, der Laut PNE bei einer repowerten Anlage ebenfalls hinzu käme: Im Gegensatz zu früher müsste man sich dann auf die garantierte Einspeisevergütung für die nächsten 20 Jahre bewerben. Es gewinnt das günstigste Angebot.

Es bleibt also einiges abzuwägen. PNE-Sprecher Heinsohn: „Wir haben in den vergangenen Jahren repowert und Erfahrungen gesammelt. Das wird in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen.“ Zum Jahreswechsel 2021/22 wird PNE den Eigentümern wohl eine Entscheidung zur Zukunft der Windräder in Hassendorf empfehlen. Möglich wäre laut Ludwig Stein auch eine Verlagerung in den Bereich einer Potenzialfläche. Wenn sich der Betrieb in Hassendorf aber nicht mehr lohne, „dann baut man ab, und dann war’s das halt“, so Stein. Das bedeutet: Die Fundamente werden dem Boden entnommen und zerschlagen, die Stahltürme wandern in den Hochofen, die Flügel aus Holz und Kunststoff werden verbrannt, laut Stein „thermisch wiederverwertet“. Heinsohn: Wenn da alles abgebaut wird, ist da wieder eine grüne Wiese wie vorher.“ Stein: „Über bleibt da nichts.“