Stefan Sucker aus Sottrum gewinnt Preis bei Speaker-Slam in Stuttgart

Der Award hat bereits einen Platz gefunden im Regal im Wohnzimmer. Stefan Sucker hat ihm bei seinem ersten Speaker-Slam überhaupt gewonnen und hat Blut geleckt. Bei dieser mit dem Poetry-Slam verwandten Wettbewerbsform möchte der Sottrumer nun häufiger auf der Bühne stehen. Dabei hat er sich eigentlich aus beruflichen Gründen zum „Speaker“, zum Redner, ausbilden lassen.

Sottrum - „Als Unternehmer habe ich vorher schon regelmäßig Vorträge gehalten“, erklärt Sucker. Gemeinsam mit seiner Freundin hat er sich dann entschlossen, eine Speaker-Ausbildung zu machen. Beide haben gemeinsam eine Akademie gegründet, mit der sie sich auf die Beratung von Unternehmen und Führungskräften spezialisieren und Seminare anbieten. „Und im Anschluss an diese Ausbildung wurde uns angeboten, bei dem internationalen Speaker-Slam in Stuttgart mitzumachen und das Erlernte direkt umzusetzen.“ Bei dem Wettbewerb in Stuttgart haben im Finale 66 Redner mitgemacht. Jeder hatte genau fünf Minuten Zeit, um sein Thema rüberzubringen. Und es gibt einige Ähnlichkeiten zum Poetry-Slam, findet Sucker. „Es geht vor allem um Unterhaltung.“

Auf der Bühne stehen, sich präsentieren, das gelingt nicht jedem. „Ich war schon immer eine Rampensau“, erinnert der 46-Jährige sich an seine Jugend. Schule war allerdings nicht so seins, er war lieber in der Sporthalle und hat Handball gespielt. Mittlerweile ist Sucker beruflich in der IT zuhause und hat vor 18 Jahren seine erste Firma gegründet. Heute sind es fünf. Eine beschäftigt sich mit seinem Lieblingsthema: künstliche Intelligenz. Dem hat der Wirtschaftsinformatiker auch seinen Beitrag auf dem Speaker-Slam gewidmet. Alles, was mit Digitalisierung und Zukunft zu tun hat, bringt er gerne auf die Bühne. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass er Elon Musk als einen seiner Vorbilder nennt. Der begeistere ihn, wenn es darum geht, Dinge neu zu denken. „Der macht es einfach.“

„Speaker sein hat viel mit Geschichten erzählen zu tun“, meint er. So sammelt er oft Geschichten und schreibt sie auf, dabei müssen es nicht zwangläufig seine eigenen Erlebnisse sein. Seinen Vortrag über autonomes Fahren hat er mit einer persönlichen Erinnerung eingeleitet. Von einem Radunfall, in den er als Kind an einer Kreuzung in Sottrum verwickelt war, berichtet er darin. Damals hatte das Auto ihn erwischt. „Da stellt sich die Frage, wäre so etwas nicht mit autonomen Fahren vermeidbar gewesen?“ Dass er selbst von künstlicher Intelligenz überzeugt ist, merkt an der Begeisterung, mit der er von Projekten seiner Firma erzählt. Und eine Alexa steht auch auf dem Fernsehschrank – klar. Und auch wenn Deutschland beim Thema autonomes Fahren hinterherhinke, soll das für ihn nicht gelten. Er hat einen Tesla, der schon jetzt selbstständig fahren könnte, wäre es erlaubt. „Ich bin also vorbereitet, sobald es in Deutschland zugelassen wird.“

Seine Begeisterung weiterzugeben, darum gehe es ihm auch bei Vorträgen oder eben beim Speaker-Slam. „Ich möchte Denkanstöße geben.“ Alle Argumente vortragen oder das Publikum belehren sei nicht der Kern. „Ein wenig Wissen vermitteln kann man natürlich schon.“ Es sei durchaus eine Herausforderung, einen Ansatz zu finden, der die Zuhörer begeistert und zum Lachen bringt.

Ein großer Teil der Arbeit steckt daher in der Vorbereitungszeit. Recherche, Ideensammlung und natürlich das Üben. Sucker bereitet sich einen Text vor und hangelt sich daran entlang. „Im Vortrag selbst bleibe ich aber nicht eins zu eins dabei.“ Vor seinem Auftritt in Stuttgart war er schon aufgeregt – gerade, weil er einer der letzten Teilnehmer war und lange warten mussten. „Das ist schon eine Herausforderung: in den fünf Minuten muss sofort alles da sein.“ Sobald es losgeht, werde er aber schnell lockerer. „Aber eine gewisse Anspannung gehört dazu“, findet er. „Wenns nicht kitzelt, stimmt irgendetwas nicht.“ Die Erfahrung hat er selbst bei einem Vortrag gemacht, der dann nicht gut lief.

Die Ausbildung zum Redner habe ihn auf weitergebracht. Und es gebe durchaus einiges, das man Erlernen kann, wenn man auf der Bühne auftreten will: Gestik, Mimik, Stimme und Tonlage ließen sich verbessern, zählt er auf. Talent sei nicht alles. „Aber man muss es wollen“, betont er.

Auch wenn er sich aus beruflichen Gründen auf dem Gebiet weitergebildet hat, möchte er weiterhin an Wettbewerben teilnehmen. Der nächste ist schon geplant für den Herbst.