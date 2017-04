Neuerung für Bambini und Schüler

Sottrum - Der Countdown läuft: Am Freitag, 12. Mai, fällt der Startschuss für den 23. Sottrumer Abendlauf. „Uns liegen inzwischen 150 Meldungen vor“, berichtet Thomas Patzwald vom Orgateam des TV Sottrum. Obwohl sich in den Vorjahren die Teilnehmerzahl bei 1 300 Läufern eingependelt hat, macht er sich keine Gedanken, dass dieses Mal weniger Menschen mitmachen möchten. „Die Hauptanmeldungen kommen immer nach Ostern“, weiß Patzwald. Schon jetzt ist absehbar, dass wieder viele Nachwuchsläufer am Abendlauf teilnehmen werden.

Für die Jüngsten haben sich die Verantwortlichen eine Neuerung überlegt. „Wir möchten nicht, dass Eltern beim Bambini- und Schülerlauf mit ihren Kindern mitlaufen, denn das behindert andere junge Sportler“, so Thomas Patzwald. Um den Jungen und Mädchen und ihren Eltern aber im Vorfeld die Gelegenheit zu geben, zusammen die Strecke zu testen, wird es am 26. April, 3. und 10. Mai jeweils eine Übungsstunde geben. Treffpunkt dafür ist an diesen Terminen um 15.30 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule am Eichkamp.

Erstmals vertreten ist beim Abendlauf die Sottrumer St.-Georg-Apotheke, die nicht nur kostenlos Magnesium-Drinks für die Teilnehmer zur Verfügung stellt, sondern auf Wunsch auch Beratungen rund um das Thema Gesundheit durchführt.

Ab sofort ist – unabhängig von einer Teilnahme – das Laufshirt für 16 Euro beim Schuhhaus Schlobohm zu erwerben. Dort und in anderen Geschäften, in denen das Veranstaltungsheft ausliegt, werden Anmeldungen angenommen. Außerdem können Meldungen über die Internetseite erfolgen.

