In den Startlöchern

Das Freibad Sottrum wartet auf die Eröffnung der Saison

+ Wann die Türen des Freibades geöffnet werden, steht in den Sternen. Foto: ho

Sottrum – Am 30. September war den Stammgästen des Sottrumer Freibades klar, dass sie dieses Mal ein kleines bisschen länger auf den nächsten Besuch warten müssen, denn mit dem 29. Februar stand ein zusätzlicher Tag im Kalender. Doch statt des sonst üblichen Saisonbeginns am 1. Mai, steht durch die Corona-Pandemie derzeit in den Sternen, wann das Freibad in der Wiestegemeinde wieder öffnen darf. Erst wenn eine Entscheidung der Regierung zugunsten der generellen Öffnung von Freibädern gefallen ist, kann die Kommunalpolitik weitere Schritte veranlassen.