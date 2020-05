Wo Stahl und Beton Kirche werden

Die Zionsgemeinde in Sottrum baut eine neue Kirche. Im kommenden Frühjahr möchte sie in das Gewerbegebiet an der Alten Dorfstraße umziehen. Daran habe er sich erstmal gewöhnen müssen, verrät Pastor Johannes Rehr beim Ortstermin.

Sottrum – Johannes Rehr ist sichtlich angetan. Gerade wieder ist ein Betonlaster auf das Grundstück an der Marconistraße vorgefahren, mit einer Pumpe lassen die Bauarbeiter das Gemisch in die für das Fundament vorgesehenen Gräben fließen. Rehr schaut eine Weile zu. „So was sieht man nicht alle Tage. Ich bin richtig begeistert, in welchem Tempo die den Beton hier draufkriegen.“

Rehr ist Pastor der Zionskirche der Selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche (SELK). Noch ist sie am Sottrumer Kreuzweg beheimatet, doch schon im Frühjahr kommenden Jahres möchte die Gemeinde umziehen – in ihre neue Kirche hier an der Marconistraße in einem Sottrumer Gewerbegebiet. Rehr gesteht ein, dass er sich zunächst an diesen Standort zwischen Pferdeklinik und Golfladen gewöhnen musste. Doch er sehe auch den Platz, den seine Gemeinde hier haben wird. Etwa 50 Prozent größer als der alte Standort werden neue Kirche und neues Gemeindehaus einmal sein. „Ich glaube jetzt doch, dass es eine sehr gute Lösung hier ist.“ Die Kirche werde gut sichtbar sein von der naheliegenden Bundesstraße 75 aus, und der Turm mit seinen 24,74 Metern Höhe inklusive Kreuz sei es sogar noch bis zur Autobahn, die ebenfalls in unmittelbarer Nähe an dem Gewerbegebiet vorbeiführt.

Obwohl er noch nicht steht, gibt es zum Turm übrigens bereits eine Anekdote. „Beinahe wäre es der schiefe Turm von Sottrum geworden“, erklärt Rehr. Dank des Rates des Architekten hat sich die Gemeinde doch dazu entschlossen, vor dem Bau ein Bodengutachten einzuholen – mit dem Ergebnis, dass der lehmhaltige Boden den Turm einfach so kaum hätte tragen können. „Das Gutachten wäre eigentlich gar nicht erforderlich gewesen“, so Rehr. Doch Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, nun ragt das Fundament für den Turm 3,5 Meter in den Boden hinein. Das müsste reichen.

Inklusive Empore reicht der Platz im Kirchenschiff für 200 Personen. Genug Raum also für die aktuell rund 170 – davon etwa 50 Kinder – Mitglieder. In den vergangenen Jahren sei die Gemeinde um rund 30 Prozent angewachsen, heißt es in einem Informationsschreiben. Die alte Kirche mit ihren 90 Plätzen wurde schlicht zu klein. Ebenso der Außenbereich: Das alte Gelände ist 1 400 Quadratmeter groß, das neue ist 4 000 Quadratmeter größer.

Im hinteren Teil des Grundstücks wird zugleich der neue, teilbare Gemeindesaal gebaut, er ist mit einem Zwischentrakt mit Sakristei, Mehrzweckräumen, Sanitäranlagen und Küche mit der Kirche verbunden, sodass der Komplex einen hufeisenförmigen Grundriss bekommt. Ein wichtiges Element aus der alten Kirche am Kreuzweg zieht mit um an die Marconistraße: Der Altar wird im Neubau wieder aufgebaut. Ohne Orgel und Inneneinrichtung lässt sich die Zionsgemeinde das Projekt bis zu 1,2 Millionen Euro kosten – finanziert durch Rücklagen, Spenden und Darlehen. Verbaut werden rund 25,5 Tonnen Stahl und 500 Kubikmeter Beton. Rehr selbst packt bei Bedarf mit an, genauso wie insbesondere an Wochenenden viele Gemeindemitglieder.

„Jetzt sind wir in der Phase, in der man sich fragt, ob die Größen stimmen“, sagt Rehr und lacht auf. Je mehr aus der Visualisierung Wirklichkeit wird, desto besser lassen sich die Dimensionen des Gebäudes erkennen. Das geht in beide Richtungen. Ob zu groß oder zu klein, Rehr zweifelt dann je nach Tagesform in beide Richtungen.