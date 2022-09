Ohne Star, aber mit viel Einsatz: Samtgemeinde Sottrum knackt beim Stadtradeln die 100 000-Kilometer-Marke

Von: Nina Baucke

Nicht nur die Schüler der Grundschule Ahausen freuen sich über die von Holger Bahrenburg überreichte Urkunde, sondern auch Jürgen Mader (hinten l.) und Christine Silber-Weidenfeld (hinten r.). © Baucke

Beim Stadtradeln 2022 wollte die Samtgemeinde Sottrum die 100000-Kilometer-Marke knacken - und es hat geklappt. Die stärkste Gruppe, die mehr als 15000 Kilometer erradelt hatte, waren die Kinder von der Grundschule Ahausen, und für die gab es nicht nur eine Urkunde, sondern auch ein Eis.

Ahausen – „Guten Morgen, Herr Bürgermeister!“, schallt es über den Schulhof der Grundschule in Ahausen. Etwas ist anders, an diesem sonnigen Morgen, und das liegt nicht nur daran, dass Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg auf dem Gelände unterwegs ist. Vor allem der Eiswagen vor dem Haupteingang ist die Attraktion für die Kinder, die aus dem Gebäude auf dem Schulhof gelaufen kommen.

„So werde ich ja selten begrüßt“, freut sich Bahrenburg. Der Grund für die Anwesenheit von Verwaltungschef und Vanilleeis? Die Grundschule Ahausen hat in diesem Jahr unter den Gruppen beim Stadtradeln die Nase vorne gehabt – und mit 98 Teilnehmern zwischen dem 12. Juni und 2. Juli insgesamt 15 115 Kilometer auf die Straße gebracht.

Als Anerkennung gibt es Eis – für die Schülerinnen Lina und Marta, aber auch für Holger Bahrenburg. © -

„Ihr könnt stolz auf euch sein“, lobte er die Schüler, die mit der Leistung ihrer Gruppe 2 328 Kilogramm CO2 eingespart haben. Allerdings waren unter den 98 Gruppenmitgliedern nicht nur Kinder: „Zum Teil sind da ganze Familien mitgefahren und haben gemeinsam Touren unternommen“, sagt die kommissarische Schulleiterin Christine Silber-Weidenfelder, die die Aktion initiiert hatte und selbst in der Zeit viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war. Zur Belohnung gab es für die Schüler nicht nur eine Urkunde, sondern auch eine Kugel Eis – „oder auch zwei Kugeln“, wie einer der Schüler bemerkte.

In der Kategorie „Familie“ fuhr das Team „Coffee Sister’s“ insgesamt 1 453 Kilometer zusammen. Die höchste Pro-Kopf-Leistung lieferte das Team „Rein muskulär“ mit 474 Kilometern.

Wir wollten die 100 000-Kilometer-Marke knacken, und das haben wir mit 103 721 Kilometern auch geschafft.

Überhaupt ist es der Samtgemeinde Sottrum gelungen, in diesem Jahr wieder Spitzenwerte aus den vorherigen Jahren zu toppen. 560 Radfahrer in 38 Gruppen hatten sich für diesjährige Aktion angemeldet, 2021 waren es noch 496 Fahrer gewesen. Und auch das noch von der ehemaligen Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski vor dem Start im Juni groß ausgegebene Ziel ist erreicht: „Wir wollten die 100 000-Kilometer-Marke knacken, und das haben wir mit 103 721 Kilometern auch geschafft“, betont Bahrenburg in Ahausen. Niedersachsenweit ist die Samtgemeinde mit diesem Ergebnis auf Platz 79, im Vergleich mit ähnlich großen Kommunen sogar auf Platz 43. Und dann sind da noch die 16 Tonnen CO2, die die Teilnehmer durch ihren Einsatz auf dem Fahrradsattel vermieden haben.

Allerdings musste die Samtgemeinde in diesem Jahr ohne einen Stadtradelstar auskommen – Teilnehmer, die für die drei Wochen komplett auf das Auto verzichten. Im vergangenen Jahr waren es noch zwei gewesen, Herbert Cordes und Michael Itzen. „Aber für das nächste Jahr habe ich schon einen auf dem Zettel“, kündigt Bahrenburg an. Auch mit der Urkundenübergabe an diesem Morgen auf dem Schulhof – neben den Schülern ist auch Jürgen Marder vom Team „Rein muskulär“ vor Ort – hatte es ein wenig gedauert. „Erst brauchte die Auswertung ihre Zeit, dann kamen die Sommerferien“, so Bahrenburg.

Jürgen Marder vertritt das Team „Rein muskulär“. © -

Die Beteiligung als auch die Kilometer sind für die Samtgemeinde ein deutliches Zeichen dafür, am Stadtradeln festzuhalten. „Das war jetzt das dritte Jahr für uns – und inzwischen hat sich das schon ganz gut verfestigt“, erklärt Bauamtsleiter Eckhard Behrens. „Es war schön zu sehen, wie viel in den drei Wochen auf den Radwegen in der Samtgemeinde los war.“ Auch, wenn die Bereitschaft, für kurze Strecken nicht zum Autoschlüssel, sondern zum Fahrradhelm zu greifen, nach dem Ende der Aktion wieder rückläufig ist: In einigen Fällen ist das Fahrrad weiterhin erste Wahl, um von A nach B zu kommen. Nicht nur bei vielen Schülern, sondern auch bei Marder vom Team „Rein muskulär“: „Auch wenn das Stadtradeln für dieses Jahr vorbei ist: Unser Team löst sich nicht in Luft auf.“ Dann geht das auch auf jeden Fall mit einer zweiten Kugel Eis in Ordnung.