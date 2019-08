Er sprengt vertraute Tonalität

Kriecht geradezu in sein Instrument: der italienische Gitarrist Lorenzo Micheli überzeugt in Ahausen. Foto: Pröhl

Ahausen - Von Henrik Pröhl. Rotenburgs Landkreis erlebt zuweilen musikalische Kontraste. An diesem ersten August-Wochenende könnten die kaum extremer sein, wenn tausende Fans elektronischer Musik aufs Flugplatz-Gelände der Stadt folgen, um sich Dezibel der Superlative um die Ohren hauen zu lassen. In Ahausen wiederum findet sich eine etwas übersichtlichere Anzahl von Freunden leiserer Klänge ein, um der Gitarre zu lauschen. Beide Events aber haben eines gemeinsam: Leidenschaft.

Bei diesem dritten Konzert der Rotenburger Gitarrenwoche hocken nun erwartungsvoll Menschen in der Marienkirche eng beisammen. Noch herrscht heiteres Stimmengewirr, darf sich intensiv ausgetauscht werden. Spätestens zum Auftritt des Künstlers muss dann wieder absolute Ruhe herrschen, zumal heute, so verrät es Hans Wilhelm Kaufmann bei seiner Begrüßung, Radio Bremen mitschneiden wird. Wer sich also nicht verewigen möchte, möge das Handy abschalten, nicht fotografieren, nicht husten, am besten gar nicht atmen. Und damit ist die Bühne frei für Lorenzo Micheli aus Italien.

Mit etwas schläfrigem Blick betritt der den Altarraum, reißt dann aber plötzlich für Mauro Giulianis „Grandi Variazioni“ die Augen auf, eröffnet sein Programm. Der Mann kriecht förmlich in sein Instrument und entlockt ihm italienisch ländliche Klänge. Radio Bremen mag sich freuen, wenn sich später der Glockenschlag der Marienkirche, ein vorbeifahrender Traktor, ein Moped und der hustende Zuhörer verewigt haben. Das ist live! Mario Castelnuovo-Tedesco vertonte vor etwa 60 Jahren einen gesellschaftskritischen Bilderzyklus des spanischen Malers Goya. Seine Musik klingt balladenhaft, pittoresk, zuweilen archaisch. Lorenzo Micheli präsentiert sie mit ernster Vehemenz, atmet hörbar, hält am Ende lang die Spannung. Das Rondo des selben Komponisten kommt angeheitert und schräg, durchaus launisch daher. Herzlicher Applaus. Pause. Draußen am Wein- und Saft-Ausschank bildet sich eine internationale Warteschlange, die Englisch, Französisch und Deutsch spricht. „Ich fand das erste Stück total leicht und beschwingt“, heißt es da. „Die Bänke sind hart“, so ein anderer Kommentar. Der Stammhörer aus Berlin: „Ich bin ein Gegner bereinigter Aufnahmen auf CD“, und damit bricht er eine Lanze für Live-Aufnahmen mit Traktor und Glockenschlag. Dass Lorenzo Micheli nach Alexandre Tansman und Jacques Ibert, die durchaus glatt, mal energisch, mal melancholisch und traumverloren ins Ohr gehen, sein Programm mit Francesco Morittu beschließt, ist mutig. Der 47-jährige Komponist widmet sich in „S‘acabbadòra“ der modernen Adaption sardischer Popmusik und sprengt mit unbequemen Klängen vertraute Tonalität, wird zeitweise minimalistisch und rhythmisch vertrackt. Natürlich spendet das Publikum Lorenzo Micheli frenetischen Beifall und erarbeitet sich so zwei Zugaben. Micheli lobt zunächst das „great Festival“ und die Organisation, bedankt sich bei seinen Gastgebern Klaus und Renate, bevor er seinem Publikum Frederic Chopin und Miguel Llobet als versöhnliche Abendmusik mit auf den Heimweg gibt.